Peatones versus Ciclistas

Varios peatones se quejan por el comportamiento de los ciclistas en las calles de nuestra Comuna.



Laura: En gran parte de la Av. Del Libertador pasando Udaondo hacia General Paz, hay veredas compartidas para peatones y ciclistas. Esto genera que los ciclistas pasen muy cerca de las personas. “Te pasan por arriba” y los peatones tenemos que caminar con mucho cuidado y atención, para no ser atropellados.



Mercedes: Muchos ciclistas no tienen cultura vehicular para respetar las señales de tránsito. Casi todas las ciclovías son doble mano y esto genera aún más caos. Me parece fabuloso que la gente use bicicleta, pero deberían hacerlo en una forma más ordenada y con más responsabilidad. Ciclistas usando casco, respetando las señales de tránsito y con luces en sus bicicletas.

