A 10 años del robo al Banco Provincia de Cabildo y Echeverría

Un día como hoy pero hace 10 años, un lunes 03 de enero del año 2011, varios ahorristas se enteraron de que entre 130 y 140 cajas de seguridad de la sucursal del Banco Provincia ubicada en Echeverría y Av. Cabildo, habían sido robadas.

Los asaltantes efectuaron el robo durante el fin de semana. Ingresaron por un túnel que llegaba desde una casa ubicada en Cabildo 1971 (a 30 metros del banco) que había sido alquilada en Julio del año 2010. El túnel era una maravilla arquitectónica, tenía alfombras en las paredes y en el piso y un sistema de iluminación y ventilación.

La alarma de la sucursal sonó en dos oportunidades durante la noche del 02 de enero de 2011. Agentes de la comisaría 33 asistieron al lugar pero desde la calle no vieron nada extraño.

Los ahorristas enojados pedían que abra el Banco e informen lo sucedido. Cortaron la Avenida Cabildo en señal de protesta. “Primero me agarró el corralito, después el corralón y ahora los boqueteros” se lamentaba un vecino esperando sobre la calle Echeverría novedades. “Yo no guardo nada en mi casa por miedo a los robos y al final me afanan en un banco” comentaba otro ahorrista indignado. Juan, un médico jubilado que esperaba ansioso por entrar en el banco dijo: “Una Cuenta Corriente genera muchos gastos y por eso elegí una caja de seguridad. Espero que no esté violentada porque ahí estaba la tranquilidad para todos estos años que me quedan por vivir”. Aquel repetido canto del 2001, en el que los ahorristas pedían “Devuelvan los ahorros” se escuchaba con fuerza en la puerta de la sucursal bancaria.