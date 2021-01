Este fin de semana, el sábado 9 de enero y el domingo 10 de enero de 16 a 22 horas, se realizará la primera edición del año de la Feria Vegana en el Mercado de Pulgas (Av. Dorrego 1650).

Este evento organizado por el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, se llevara a cabo cumpliendo con estrictos protocolos de seguridad e higiene (puntos únicos de ingreso y egreso, señalización para establecer distancias en las filas, higiene de manos al ingresar y al salir, control de temperatura, distanciamiento entre los puestos, e inspectores).

El acceso a la feria es libre y gratuito. Habrá 20 stands con productos 100% veganos de diferentes emprendedores, y también refugios con animales rescatados, talleres de cocina, charlas de nutrición y shows en vivo. Solamente se venderán los productos en modalidad take away, los visitantes podrán comprar en el mercado pero no consumir dentro del mismo.