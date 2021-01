En la noche del lunes 25 de enero de 2021, con un calor sofocante, varios vecinos del barrio de Núñez tuvieron que soportar el corte del suministro eléctrico y en la mañana de este martes muchos continúan sin luz. También se reportaron cortes en algunas zonas de los barrios de Belgrano y Colegiales.



Según información suministrada por Edenor a través de la Web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 11.10 horas había sin luz 212 usuarios en Belgrano y 3280 en Núñez. En cuanto a la hora estimada de normalización del servicio, no informaron nada.

En la noche del lunes, los vecinos reportaron falta de suministro eléctrico en: Manzanares y Vuelta de Obligado, Larralde y V. de Obligado, M. Pedraza entre Cabildo y V. de Obligado, O’ Higgins y Campos Salles, Cabildo entre Quesada y M. Pedraza entre otros varios lugares.

Las quejas se multiplicaron a través de las redes sociales: “Espero que lo arreglen enseguida, hace mucho calor”, “Segunda vez en el día que me cortan la luz”, “Están cortando por sectores, hace una semana estuve más de 12 horas sin luz”, “No tengo luz desde las 21 horas de ayer”, “Recién volvemos de las vacaciones y Edenor nos recibe con un corte de luz”, “Estoy sin luz en Núñez y cuando llamo por teléfono me informan que todos los operadores están ocupados, ¿Cuándo vuelve la luz? ¿Qué descuento me van a hacer por la falta de suministro?”, “Segundo corte en menos de 48 horas, con 50 grados de calor”.

Ante las consultas realizadas a Edenor por Twitter, la respuesta que reciben los usuarios es: “¡Buenos días! Por favor, seguí nuestra cuenta e indicanos tu número de cliente para poder informarte”. Esperemos que la empresa pueda restablecer el servicio a la brevedad ya que la falta de luz sumado a las altas temperaturas, generan un clima muy caliente.