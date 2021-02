Asociación de Vecinos del barrio de Núñez

Nuestro barrio de Núñez no tiene Asociación de Vecinos ni Centro de Comerciantes. Belgrano y Colegiales si tienen y funcionan muy bien. Esto publicó en el grupo de Facebook “Vecinos de Núñez”, Quique Martínez el pasado 25 de enero de 2021.

La repercusión fue inmediata y muchos vecinos empezaron a escribir mensajes alentando la idea. Quique aprovechó para explicar un poco más su propuesta: “Es un camino que hay que comenzarlo con vecinos que se interesen en participar sin ideologías políticas ni religiosas DE NINGÚN TIPO. No es malo copiarse de los buenos, así que luego de formada una comisión, habría que pedirle asesoramiento y apoyo a las Asociaciones de Vecinos formadas hace mucho tiempo en nuestra Comuna 13. Son el antídoto para defender al barrio en muchos aspectos”.

Al día siguiente Quique hizo otra publicación: “Les cuento que lo mío es un PROYECTO VECINAL y que en lo personal no me interesa estar al frente. Durante 7 años fui el productor/conductor del programa de radio “AQUÍ LA 13” referido a la Comuna y desde allí he visto como Belgrano y Colegiales tienen Asociaciones que luchan y defienden sus barrios y que Núñez estaba fuera del escenario. Solamente quiero pasar la posta para los que les parezca importante esta idea y poder ayudar como vecino. No dejemos a nuestro barrio huérfano”.

Dado que la convocatoria realizada para crear la ASOCIACIÓN VECINOS DE NÚÑEZ fue todo un éxito, tres días después se conformó un grupo de WhatsApp para agrupar a los vecinos interesados en la propuesta. El que quiera participar, puede enviarnos un WhatsApp al diario Mi Belgrano 11-4409-3466 así les pasamos el link para unirse al grupo. Nuestro humilde aporte, fue colocar el escudo del barrio de Núñez en la imagen identificatoria del grupo.

Los Emblemas Barriales representan la historia evolutiva de la conformación de la Ciudad. Los diseños fueron propuestos por vecinos y asociaciones con la consigna de reflejar los aspectos típicos del barrio, como su historia, su tradición, las etnias, los íconos urbanísticos, la actividad comercial, y los personajes que marcaron una huella, luego fueron seleccionados por las Juntas de Estudios Históricos y los CGP en el año 2011. La creadora del emblema de Núñez es Sharon Romang. El mismo representa a la escalera de la Estación de Núñez, porque el barrio nació con el tren. Las elevaciones del fondo simbolizan las lomas del barrio y el verde evoca una zona rural que ya no está pero que dejó su huella en todos los árboles que siguen en pie.

Los vecinos agrupados de Núñez, tienen pensado realizar una primera reunión virtual por Zoom, para empezar a trabajar en el proyecto. Ojalá puedan avanzar con éxito en esta hermosa tarea de crear una Asociación que defienda los intereses del barrio y sus habitantes. Desde ya, cuentan con el apoyo del diario Mi Belgrano para difundir su actividad.

