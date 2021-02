Un paso bajo, pero muy bajo

Había una vez un Paso Bajo Nivel que era muy bajo. Solo tenía 2,50 metros de altura. Se habilitó el 2 de Mayo del año 2019, en el cruce de la calle Roosevelt entre O’ Higgins y 3 de Febrero. Antes era solo un paso peatonal ya que estaba interrumpido al tránsito por las vías del ferrocarril Mitre. A partir de la construcción del Viaducto que elevó las vías del ramal que va a Tigre, la circulación por esa arteria dejó de estar obstaculizada.

El 18 de julio del mismo año, una ambulancia del SAME quiso pasar pero no pudo, no le quedó otra alternativa que dar marcha atrás y perder un tiempo valioso en su viaje de urgencia. La altura máxima estaba señalada mediante un cartel y un caño supuestamente impedía el paso de vehículos que tuvieran más altura.

En septiembre de 2020 un vecino nos envió una foto mostrando que el caño que debería marcar la altura de los vehículos que pueden pasar por el paso bajo nivel de la calle Roosevelt, estaba roto. Dicen que lo rompió un camión que pasó y que muchos choferes desconocen la altura máxima de sus vehículos.

Parece que nadie se preocupó por el caño roto y el martes 01 de diciembre por la mañana, un colectivo de la línea 114 que se dirigía hacia Barrancas de Belgrano optó por cambiar su recorrido. El colectivero no tuvo en cuenta la altura del paso bajo nivel del Viaducto Mitre de Roosevelt y quedó atascado. Por el impacto, tres pasajeros resultaron heridos con traumatismos leves y fueron trasladados al Hospital Pirovano. Intervino en el caso la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 6 que decidió imputar por lesiones al chofer del colectivo de 29 años y secuestrar el rodado para las pericias correspondientes.

El paso seguirá siendo bajo y el caño que limita la altura brilla por su ausencia. Será cuestión de estar atentos. Los que viven en la zona ya están alertados, el problema es que los visitantes ocasionales, en caso de venir distraídos y de no ser prudentes al conducir, pueden llegar a quedar atrapados en un paso bajo a nivel que es muy bajo.