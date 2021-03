Barbijos desarrollados por científicos argentinos

Las mascarillas o tapabocas son hasta hoy los únicos elementos que nos protegen del Covid-19. Es por ello que es importante elegir una buena protección para el uso diario. El BARBIJO ANTICOVID creado con Nanotecnología desarrollada junto a científicos del CONICET. Tiene triple capa de protección (antibacterial, antiviral y antihongos) y una durabilidad equivalente a 15 barbijos descartables.

Posee tres barreras de protección. Una primera capa impermeabilizante adherida a la primera tela para frenar el ingreso de fluidos externos y la salida de éstos. Permite el paso del aire para respirar cómodamente. La segunda capa utiliza la misma tela que en la primera aplicándole sanitizantes. La tercera capa absorbe la humedad del habla y respiración mientras destruye las colonias de gérmenes que genera el mismo usuario.

Los REACTIVOS utilizados dejan estéril el barbijo, destruyendo virus, hongos y bacterias, luego de unos minutos garantizando que la cadena de traspaso no afecte al usuario.

Destruye el 99.9% de bacterias, virus y hongos. No condensa humedad, no genera sofocación y no ahoga. Combate el feo olor del uso, es hipoalergénico y látex FREE.

