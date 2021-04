Basura: reclamos de los vecinos

Reproducimos a continuación algunos reclamos relacionados con la basura y los contenedores



Deby: La aplicación 147 no funciona bien y no es la primera vez. En Ibera al 2400 hay un contenedor verde abajo de un árbol (como se puede observar en la foto) y cada vez que lo levantan para limpiarlo rompen sus ramas. Ya hice el reclamo, vinieron a a verificar el contenedor pero todavía no lo han movido.

P. Osciles (Pte. Iglesia Luterana “La Cruz de Cristo”): En Amenábar 1749, junto al contenedor y a nuestra iglesia, hay una suciedad permanente. Es una vergüenza y muy penoso.

Zulema: Vivo por Av. Del Libertador y Congreso. Creo que los vecinos desconocen completamente de que hay recuperadores que recogen los elementos reciclables. Los habitantes tiran la basura en cualquier lado, mezclando lo que es reciclable de lo que no lo es. Muchos encargados no separan la basura, meten todo en una sola bolsa. La administración de cada edificio debería hacerse responsable de mandar a cada inquilino y propietario la información explicativa de cómo reciclar y separar la basura, incentivando a que lo hagan.

Luisa: Algunos camiones recolectores de basura, golpean los contenedores, destrozan vidrios, tocan bocina y hacen ruidos de todo tipo por las noches. Los vecinos tenemos derecho a dormir. Solicito el cambio del horario en el que pasan y que controlen la actividad de los choferes.

Recordamos que desde la Web de BA 147 se puede solicitar el lavado, la reparación, el vaciado, la instalación o la reubicación de un contenedor.

