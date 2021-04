“Plantamos memoria”: evento realizado en Colegiales

Mi Belgrano dialogó con Ana María Barreiro, una vecina que nació en Colegiales hace 70 años y ama su barrio. Está muy involucrada y comprometida con el día a día de la zona. Integra la organización vecinal “Colegiales Participa y Decide”. Fue una de las participantes de un evento realizado en Colegiales el pasado 24 de marzo de 2021 y nos relató cómo se llevó adelante…

“Juntándonos con vecinos, pensamos que en base a la memoria y a lo que recordamos, podíamos hacer el acto de plantar un árbol bajo la consigna Plantar Vida. Recuerdo cuando era chica que Colegiales era un bastión de lucha por los derechos. El 24 de marzo rememoramos todo eso en un lugar emblemático como el playón que para nosotros es soberanía y parte de nuestra identidad. Nos organizamos y llevamos adelante el evento que fue muy lindo. Estuvo muy presente toda la comuna, sin diferencias, bajo el concepto de “Memoria, Verdad y Justicia”. Fue muy emotivo. Hubo mucha gente joven y chiquitos. Intentamos cuidarnos entre todos manteniendo la distancia social. Estamos muy contentos con como salió porque fue una muestra de unidad y vecindad. Hemos recordado a muchos compañeros que ya no están y que han caminado con nosotros. En Colegiales y Chacarita tenemos alrededor de 60 desaparecidos”.

Ana, como tantísimos otros vecinos, están luchando para defender el corredor ferroviario de Colegiales, un importante pulmón verde para la zona. Buscan que allí se realicen parques y espacios públicos verdes, mientras que el Gobierno de la Ciudad planea negocios inmobiliarios para edificar. Nos contó sobre esta lucha que llevan a cabo…

“El playón Colegiales es parte del patrimonio de los vecinos y lo estamos defendiendo. Es un espacio público que nos pertenece. Necesitamos el espacio verde, el aire y el sol. No queremos más cemento, demasiadas construcciones ya tiene Colegiales. Parece mentira que como vecinos tengamos que defender nuestros derechos, los cuales nos quieren arrebatar por un negocio inmobiliario. Queremos que el espacio sea de todos y no de unos pocos. Cada vez se destruyen más casas que forman parte del patrimonio para construir torres que no necesitamos y que traen problemas al barrio; es inviable, la infraestructura de Colegiales explota porque está rebalsada. Estamos consiguiendo que Ferrocarriles Argentinos se sensibilice y tome parte junto a los vecinos en esta lucha que estamos llevando adelante. Ya hemos logrado un amparo para una parte de los terrenos. Buscamos que las empresas inmobiliarias retrocedan. No aguantamos más edificios y vamos a hacer lo imposible para lograrlo”.

Colegiales es un barrio con muy poco espacio verde, por lo que sería vital que en ese sector ferroviario se preserve la naturaleza y se hagan parques para que los vecinos puedan disfrutar. Ana lo sabe a la perfección…

“La prueba del poco espacio verde que posee Colegiales, está en que las plazas del barrio estallan de gente. Los vecinos están muy necesitados por tomar un rato de aire, de sol, por tener encuentros sociales para tomar mates y charlar (con los protocolos pertinentes de esta etapa). Hay demasiado cemento. El playón es el último pulmón verde que nos queda y lo vamos a defender. Es ilegal la venta a un negocio inmobiliario cediendo tierras públicas. El espacio tiene que volver al vecino de Colegiales para que siga siendo parte de su patrimonio. No es que nos oponemos porque dicen que no somos modernos o que somos nostálgicos; para nada. Somos personas que necesitan sus espacios dentro del barrio para una buena salud física, psíquica y espiritual”.

El vecino de Colegiales tiene un gran sentido de pertenencia y arraigo. Así es que hay varias organizaciones vecinales a través de las cuales se hacen escuchar y defienden sus derechos y el acervo del barrio. Para Ana esto es fundamental…

“La participación de los vecinos es fundamental. Hacernos escuchar para que no decidan por nosotros. Decidir qué barrio queremos, cómo queremos vivir. Buscamos decidir por nuestra salud física, psíquica y espiritual. Nos sentimos empoderados y vamos a pelear por nuestros derechos, no nos van a detener. Cada vez son más los vecinos que se unen a esta lucha, no solo de Colegiales sino de Belgrano y Núñez”.