Vacunación contra la gripe

La vacunación antigripal es obligatoria y gratuita para las embarazadas, puérperas hasta 10 días posparto, niños de 6 a 24 meses, adultos mayores a partir de los 65 años y personas de 2 a 64 años con factores de riesgo (deben acreditar la condición de riesgo, ya sea con receta, indicación médica o evidencia física).

El que cuenta con la cobertura de salud de una obra social o prepaga debe consultar allí su plan de vacunación antigripal. Si no, para recibir el turno de la vacuna contra la gripe hay que empadronarse de manera online desde la Web: https://www.buenosaires.gob.ar/gripe/empadronamiento. Al que tenga dificultades para empadronarse en la Web, puede hacerlo a través de la línea telefónica 147.

El turno otorgado se informa vía SMS o Correo Electrónico. El día del turno hay que llevar al Centro de Vacunación: El documento de identidad vigente con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires o un certificado que acredite residencia en la Ciudad (por ejemplo un servicio), la documentación que certifique la existencia de enfermedades pre-existentes en el caso de personas que presenten factores de riesgo y la libreta sanitaria o de vacunación en caso de contar con la misma.

Es importante recordar que en caso de ser un contacto estrecho de una persona positiva de coronavirus y aún no habiendo terminado el período de aislamiento, o si se presenta alguno de los siguientes síntomas: fiebre, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, falta de gusto u olfato, dolor de cabeza o vómitos y diarrea, no se debe asistir al Centro de Vacunación, hay que dirigirse a la Unidad Febril más cercana. No se puede aplicar la vacuna contra la gripe 15 días antes o después de la vacunación contra el COVID-19.

Los centros de vacunación más cercanos donde se puede recibir la vacuna contra la gripe con turno previo (de lunes a viernes 8:00 a 17:00 horas) son: Hospital Pirovano (Monroe 3555), CeSAC 27 (Arias 3783), CeSAC 12 (Olazábal 3960), CeSAC 33 (Av. Córdoba 5741).

