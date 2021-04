Adiós al Arte Multiplex

A principios de 2013 celebramos en Mi Belgrano la siguiente noticia: La familia Feldman, propietarios de los complejos Monumental y Multiplex, conjuntamente con un grupo de empresarios de importante trayectoria cinematográfica, se habían hecho cargo del viejo edificio art déco de la Av. Cabildo 2829 y abrían allí un nuevo espacio destinado al cine de arte: el Arte Multiplex. Dicho edificio, que tenía una larga y generosa historia en la materia, continuaría albergando un cine.

Vale recordar que en 1949 se había inaugurado allí el Gran Savoy y que entre el 2005 y el 2012 la construcción hospedó al Arteplex Belgrano. El Arte Multiplex, donde se proyectaban aquellas películas que tenían escasa cabida en el circuito comercial, este mes cierra definitivamente sus puertas.

En su corto periplo (si tenemos en cuenta que de sus ocho años de vida, en el último debió permanecer cerrado a causa de las restricciones para funcionar), el Arte Multiplex cumplió con creces con lo que se había propuesto. Por sus cinco salas circularon películas independientes de todas partes del mundo y fue sede del Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI).

Luego de un año de inactividad, la familia Feldman venía analizando seriamente la posibilidad de cerrar las salas del Arte Multiplex de manera definitiva. Los nuevos anuncios presidenciales respecto a los cines en el marco de una cuarentena todavía más estricta, hicieron que se precipitara el final.

“Estas medidas nos hacen presagiar que las restricciones que teníamos los cines hasta hoy no se van a relajar por un tiempo importante. La esperanza era que en un corto período de tiempo se flexibilizaran esas restricciones y el protocolo vigente de manera tal que pudiésemos reabrir el Arte Multiplex, pero estos últimos anuncios indican que eso no pasará en breve. Ya no tiene sentido seguir aguantando. No tenemos forma de afrontar las obligaciones y deudas asumidas. Seguir esperando es continuar ahondando una situación que ya es difícil. Veremos cómo se sigue con el resto de los complejos”, indicó Feldman, socio y gerente de la cadena, al sitio Otros Cines.

“Nosotros somos inquilinos. Vamos a desarmar el cine y devolver el inmueble a los propietarios”, consignó. “Es una situación muy dolorosa porque aunque no fue un buen negocio, nunca fue rentable, para nosotros era un gusto y un placer tener ese complejo para pasar cine de arte o autor”.

¿Dónde irán los fantasmas del Arte Multiplex?

Como aquellos fantasmas del cine Roxy de Serrat (aquellos personajes de ficción que ya sin pantalla, deambulaban como parias entre los clientes del moderno banco que se había levantado donde antes estuviera su cine), los fantasmas del Arte Multiplex, en un futuro cercano, se moverán inquietos, tal vez, entre novedosos electrodomésticos. O serán mudos escuchas, quizás, de las palabras que algún pastor recite a sus creyentes, en el lugar donde estuviera su sala principal. O cruzarán la Avenida Cabildo para contarse historias con sus vecinos de enfrente: los espectros del Cinema City General Paz, cine que se adelantó y cerró sus puertas con pocos días de anticipación.

Sin embargo, es de esperar que el edificio donde estuviera el Arte Multiplex no se destine a otros fines, y que muy pronto nuestros queridos fantasmas recuperen una pantalla. La empresa que tenía a su cargo el Arte Multiplex precisó, a través de un hilo de Twitter, que si bien “ya no es posible mantenerlo en el emblemático edificio de la Av. Cabildo”, este género cinematográfico que no suele encontrarse en los circuitos tradicionales, “seguirá vivo” en otro de los complejos de la misma compañía, el que se encuentra en Vuelta de Obligado al 2199, a pocas cuadras del que cerró.

Belgrano se queda ahora sólo con 18 pantallas, de las 29 que tenía antes de la pandemia, repartidas en dos cadenas: 10 en Showcase y 8 en Multiplex. Muy poco para cualquier barrio, con más razón para un barrio de tanta tradición cinéfila.

