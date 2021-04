Alfredo, un vecino del barrio, en comunicación con la redacción de Mi Belgrano expresó lo siguiente:



Quiero compartir una situación puntual que se da en nuestro barrio. Me refiero a la ocupación de una parte de la acera de la Av. Crámer casi esquina Juramento por un refugio que asoma como una casita de hornero. Una señora ha tomado posesión de esos aproximadamente 9 m2 desde hace más de cinco meses. Mantiene el lugar limpio y ordenado aunque he sido testigo de que sus necesidades las hace a la vista aunque después mantenga limpio el sitio. Hemos intentado acercarnos a ella, mi esposa le ha ofrecido ayuda para lograr reubicarla, pero se ha negado.

Cuando llamé al número de asistencia a personas en situación de calle, me han contestado que recibieron sucesivas denuncias sobre este caso y han concurrido con asistencia psicológica pero que no pueden hacer nada si la persona en cuestión no desea dejar el lugar. Nos consta que recibe ayuda, ropa limpia y quizás dinero. Cuando me señalaron la imposibilidad de moverla de allí, me planteé la posibilidad de que de esta manera estemos a merced de quiénes en cualquier momento decidan instalarse en puntos apetecibles a sabiendas de que no los moverán. El problema social existe y tiene una solución que las autoridades ni piensan dar pero eso no justifica la ocupación del espacio público impunemente.

Evidentemente encontrar gente desamparada en situación de calle es un tema doloroso que escapa a la acción personal y entra en la esfera de lo gubernamental el procurar solucionarlo, sin descartar la colaboración de los vecinos. Pero no es admisible el mantener situaciones irregulares de ocupación lisa y llana, no ya de un portal o una ochava con un colchón para pasar la noche, sino la instalación de un ranchito sobre la vereda con sala y cuartito. Es urgente que alguien con incumbencias sobre el tema actúe y traslade a esta mujer a una ubicación más apropiada.

