Algunos se quejan porque las estacionan sobre la vereda, otros porque circulan por la ciclovía, mientras que hay quienes les temen porque han sido víctimas de robos perpetuados por sujetos que transitaban en una moto. Reproducimos a continuación el testimonio de tres vecinos.

Carlos: Los invito a transitar por la Av. Del Libertador y las calles de Belgrano donde podrán observar el estacionamiento de motos sobre la vereda, en especial donde hay edificios de oficinas. Al peatón le dejan muy poco espacio para pasar. Además, las motos generan ruidos molestos con sus caños de escape abiertos (sin silenciador).

Esteban: A menudo veo a las motos transitando por las ciclovías. Eso implica un peligro para los ciclistas y para los distraídos peatones que de pronto se sorprenden con el paso de una moto.

Javier: Días pasados, dos hombres que circulaban sin casco en una motos, intentaron robarme en la calle Manuel Ugarte casi Tres de Febrero. Me tomaron por sorpresa, cuando uno de ellos desde atrás quiso quitarme el reloj. En el forcejeo el reloj se cayó al piso y logré darle un golpe en el rostro al ladrón que subió con su cómplice a la moto y se alejó hacia la avenida Congreso. Sin embargo el tirón de la muñeca me produjo una distensión de ligamentos con un dolor que me acompañará al menos 60 días.

