La historia de Lautaro Martínez

El flamante campeón de la Serie A, en Inter de Milán, ha contado a lo largo de su historia con delanteros que han dejado huella en el mundo del fútbol. Podemos nombrar a Iván Zamorano, o al mismísimo Ronaldo, jugadores que no dejan lugar a la duda. Hoy un jugador argentino intenta emular sus pasos y sus números y su crecimiento está a la altura de las expectativas. Se trata de Lautaro Martínez.

El delantero, nacido en Bahía Blanca es uno de los referentes y goleador del actual campeón italiano y cuenta con tan solo 23 años. Empezó su carrera en el Racing y su adaptación fue explosiva, consiguiendo 26 goles en su primer año y ya en 2015 subió al segundo equipo del club aunque pronto debutó con el primer equipo. Su primer gol como jugador de primera llegó en 2106 y fueron muchos los equipos que se interesaron por sus servicios, entre los que destacaba el FC Barcelona, sin embargo su fichaje no acabó de cuajar.

Su primera gran exhibición con triplete incluido llegó en 2018 frente a Huracán, y fue precisamente ahí donde el Inter se fijó en él aunque no fue convocado para el Mundial de Rusia. Finalmente fichó por el conjunto italiano debido a su gran progresión y sus goles, recaló en la capital lombarda por 23 millones de Euros más un 10% de plusvalía para el Racing en una futura venta.

Utilizando un código promocional Doradobet podrás apostar sobre la carrera de Lautaro Martínez y sus estadísticas para realizar mejores pronósticos de cara a la próxima temporada.

Esa misma temporada de 2018 el delantero argentino anotó su primer gol con la camiseta interista en un partido frente al Cagliari. Aunque una de sus actuaciones más destacadas se produjo en el derbi ante el Milán en febrero pasado donde el argentino logró un doblete siendo el mejor jugador del partido.

En cuanto a la selección dio sus primeros pasos en la sub-20 donde ya pronto destacó, especialmente en el torneo internacional de la Alcudia donde fue nombrado mejor jugador y además acabó como máximo goleador. Fue fundamental para clasificar al combinado argentino para el Mundial marcando el agónico empate ante Brasil y un doblete frente a Venezuela.

Finalmente debutó con la selección absoluta en 2018 para disputar dos amistosos ante Italia y España. Hay que destacar que finalmente no jugó el Mundial de Rusia ya que el entrenador Sampaoli decidió finalmente no incluirlo en la lista, lo cual supuso una fuerte polémica en Argentina, especialmente por que la albiceleste no logró pasar de octavos de final.

Su primer gran torneo tuvo lugar en la Copa América de 2019 donde la selección acabó en tercer lugar y él se convirtió en el máximo goleador de la “era Scaloni” logrando seis goles en diez partidos, a pesar de no poder disputar, por sanción, el partido por el tercer lugar.

Hasta la fecha el joven delantero ha logrado un total de 75 goles en 193 partidos en su carrera. Se rumorea que el Atlético de Madrid está muy interesado en su fichaje, y sin duda alguna se trata de una carrera que no hace más que crecer día a día. Con la selección argentina ha logrado un total de 85 goles en todas las categorías y recientemente como decíamos anteriormente se acaba de proclamar campeón de Italia con su equipo tras muchos años de sequía y dominio de la Juventus de Turín.