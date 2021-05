Los profesionales en épocas de pandemia

La atención profesional tuvo que adaptarse a esta nueva realidad. Contadores, psicólogos, psiquiatras, abogados y todo tipo de profesionales, adaptaron sus actividades para trabajar en modo on-line.

“Las ventajas de las sesiones On-Line son los tiempos y las distancias”

Estoy haciendo las sesiones vía On-Line por videollamada. Las ventajas son los tiempos y las distancias; ya que para los pacientes que viven lejos les resulta muy práctico y cómodo; pero no se comparan con lo presencial ya que la empatía y lo afectivo es más fácil de vehículizar por esta vía.

DRA. MARIANA BARÓ – ATENCIÓN PSICOLÓGICA

“Explorando el mundo de las plataformas en línea”

La situación que estamos atravesando, nos invitó a explorar el mundo de las plataformas en línea. Es por ello que tomé está oportunidad para reinvertarme, y llevar el Proceso de forma Online manteniendo el mismo encuadre de Consultorio, brindando atención a través de Zoom, Skype o Videollamadas por WhatsApp, y así adaptarme a las posibilidades de cada persona para nuestro encuentro, ya que no todos poseen los mismos recursos tecnológicos.

Cómo Counselor, mi misión es Acompañar a las personas en un Proceso de Cambio y Transformación, desde la Aceptación, Empatía y Congruencia a través de la escucha. Estás actitudes pueden mantenerse en las diferentes modalidades de encuentro porque siempre están presentes. Las diferencias que pueden existir son mínimas. No podremos preparar la atmósfera para recibir a nuestro consultante, aromatizar el ambiente, o acercarle unos pañuelos si los necesita, pero si estaremos del otro lado para sostenerlo. Estás diferencias poco van a interferir en qué la persona, si lo desea, pueda lograr una Realización Personal Plena.

El beneficio para las personas es que pese a la situación que estamos atravesando, podemos brindarles un espacio de Escucha y Contención desde la seguridad de sus hogares. Como profesionales de la ayuda esta herramienta nos permite estar presentes y continuar acompañando el Desarrollo y Bienestar de cada individuo. Y orientarlos a convertir este entorno de crisis e incertidumbre en la oportunidad hacia el equilibrio emocional y la reorganización de sus proyectos y deseos.

CLR. ROMINA TESOURO (CONSULTORA PSICOLÓGICA)

“Con las reuniones por diversas plataformas digitales, se genera un acercamiento similar a la atención presencial”

Soy Contadora. Por la pandemia estoy brindando un fluido y eficiente servicio profesional remoto (Teléfono, Whatsapp, Email, etc). Si el Cliente lo desea, hacemos reuniones por diversas plataformas digitales a través de un simple link que les enviamos a un correo electrónico. Se genera un acercamiento muy similar a la atención presencial, logrando una comprensión cabal del motivo de la entrevista y reduciendo a su vez la circulación. También hacemos atención presencial en la oficina (Av. Cabildo 2230 4to piso “J”); respetando el protocolo vigente del GCBA. Horarios: Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 horas y los Sábados de 10:00 a 14:00 horas.

MARISA YAPUR

ASERORAMIENTO CONTABLE, IMPOSITIVO, LABORAL Y LEGAL

Es posible crear un ambiente de calidez y confianza

La atención psicológica online es una excelente herramienta de trabajo en la actual situación de riesgo de enfermarnos. Es posible crear un ambiente de calidez y confianza, que si bien no reemplaza el encuentro presencial, presenta aristas muy interesantes. Por ejemplo la tranquilidad del paciente de que no debe trasladarse y que su salud no corre peligro. Las sesiones pueden ser muy dinámicas y al igual que en las sesiones presenciales se prioriza la escucha y contención del consultante.

LIC. LISONDO

