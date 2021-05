El Beto Alonso, uno de los máximos ídolos de River, vive cerca del estadio Monumental. “Mi Belgrano” dialogó con el zurdo número diez.

¿Hace cuánto vivís en Belgrano?

– Me crié en Polvorines que pertenece al partido de Malvinas Argentinas, en el centro-norte del Gran Buenos Aires. De allí venía a entrenar a River cuando estaba en inferiores. Después de haber debutado en la Primera, me fui acercado de a poquito a la zona de Belgrano. Primero me asenté en Vicente López y después ya hice mi vida dentro de la Comuna 13 en Núñez y Belgrano. Vivir en el barrio del club de mis amores es algo muy lindo.

¿Qué es lo que más te gusta del barrio?

– Disfruto mucho de la oferta gastronómica que presenta el barrio y naturalmente, para mí es muy especial tener tan cerca a mi amado club River Plate en donde viví tantos momentos y alegrías.

¿Cuáles son tus lugares preferidos?

– Me gusta tomar café en la confitería “Jonathan” de Lidoro Quinteros. Comer pastas en “La Madonnia”, sobre 11 de Septiembre. Disfruto de la parrilla “Olegario”, sobre Libertador y también la de “Besares” que está en Núñez. Además de otros lugares amigos que me agrada ir a visitar con asiduidad.

¿Viste crecer mucho a la zona?

– Cuando me vine a vivir aquí, ya era una zona residencial y muy linda. Todavía conserva esa composición de barrio pero con un planeamiento distintivo que lo vuelve singular, con casas y chalets muy pintorescos.

¿Te diste la primera dosis de la vacuna contra el Covid en River?

Sí, el viernes 23 de abril me aplicaron la primera dosis de la vacuna. Fue una alegría que me haya llegado mi turno. Mucho más porque la sede fue el club de mi vida y en el barrio en el que vivo y que tanto afecto le tengo.

