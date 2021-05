Abrir Whatsapp web en el celular

Whatsapp siempre está en busca de nuevos cambios a fin de poder darle a sus usuarios mejores oportunidades para que puedan chatear con las personas que tienen entre su lista de contactos. Por esta razón, WhatsApp ha facilitado la comunicación instantánea y esto hace que aun estando al frente de tu ordenador puedas comunicarte con las personas.

Una vez que se pensó como una aplicación de mensajería instantánea personal, WhatsApp se ha abierto camino en nuestras computadoras portátiles de oficina. Las comunicaciones de todo tipo, formales e informales, con bancos y aerolíneas, se realizan cada vez más a través de la aplicación propiedad de Facebook. La entrega instantánea de mensajes y las diversas funciones de WhatsApp lo convierten en una aplicación de referencia para la mayoría de nosotros. La aplicación de mensajería número uno, WhatsApp tiene más de dos mil millones de usuarios activos.

Esta opción permite que siempre puedas estar en contacto con quien lo desees, además no solo está en funcionamiento con esta aplicación sino que también está disponible en Whatsapp plus 2021. Pero lo que muchas personas no saben es que esta función la pueden usar aquellos teléfonos que ya no pueden contar con tener la aplicación en sus teléfonos. Por eso, en esta oportunidad, te vamos a enseñar cómo puedes usar Whatsapp web desde tu teléfono celular.

Lo primero que tienes que hacer para poder acceder a WhatsApp Web en un teléfono móvil es abrir el navegador. Tienes que usar el teléfono como si este fuera un ordenador, por lo que tienes que usar la función de navegador que tienen todos los teléfonos actualmente. Una vez estés en el navegador, vas a poder en el buscador web.whatsapp y así vas a directamente a la página en donde podrás acceder a tu Whatsapp desde tu teléfono móvil.

El segundo paso, es abrir la aplicación y seguir los pasos que te sugiere la página que debes hacer para poder abrir la aplicación desde su página web en tu celular. Pero aquí debemos hacerte saber que igualmente vas a necesitar otro teléfono inteligente o Tablet que te ayude a poder tener tu Whatsapp como aplicación, porque para poder acceder a web.whatsapp vas a necesitar ir a la aplicación hacia donde están los 3 punticos y buscar el código QR que te aparece. Una vez lo tengas, ya no hay problemas de poder desinstalarla.

Cuando tengas el código QR vas a usar tu celular para escanearlo desde la página y así poder activar la función de ordenador desde tu teléfono. Para escanear este código, debes poner el teléfono que tiene el código QR por debajo del que tiene la aplicación así de esta manera se activará automáticamente la aplicación con función de escritorio.

Ya así podrás usar sin ningún problema Whatsapp web desde tu teléfono celular. Debes saber que una vez que cierres la página automáticamente la aplicación se va a cerrar y te dará aviso por la aplicación que descargaste. No debes cerrar el navegador para evitar que Whatsapp se cierre.

Esta función es muy útil sobre todo para aquellas personas que les es imposible tener Whatsapp en sus celulares porque ya son considerados obsoletos. Y ya se dice que para este año, la plataforma de mensajería más popular puede que cierre el uso de la aplicación para otra camada de teléfonos celulares que ya van a entrar dentro del grupo de obsoletos.

Así que si vez que el tuyo puede estar en esta situación, ya tienes una manera clara de poder usar la función sin ningún problema. Además, debes saber que WhatsApp te permite que todo tu historial y contactos se renueven en el escritorio, siempre y cuando hayan estado en la aplicación que previamente ya habías usado y que permanece en un historial dentro de la aplicación.

Hasta el momento esta es la manera más práctica de usar Whatsapp web desde tu ordenador, pero para ello como te lo mencionamos anteriormente, vas a necesitar tener la aplicación dentro de un teléfono o tablets, de lo contrario se hará imposible que lo hagas. Nos tocará esperar que las funciones presenten nuevos cambios para ver si tendremos la oportunidad de hacerlo o no.