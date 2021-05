La historia de Correa

La Lazio es uno de los equipos más importantes y con más solera del fútbol italiano, por sus filas han pasado jugadores emblemáticos como Christian Vieri y el gran Inmobile, historia viva del club italiano.

Pero hay nuevos jugadores que vienen pegando con fuerza como Joaquín Correa. El futbolista argentino nacido en Tucumán es un jugador que puede desempeñarse en todo el medio del campo, además es internacional absoluto con la selección argentina. Con tan solo 26 años, tiene una dilatada trayectoria en Europa.

Comenzó su carrera en Estudiantes de la Plata en el año 2012. Pero ya antes desde los once años empezó a destacar en las divisiones infantiles de River Plate, pero a pesar de su gran progresión, el hecho de extrañar a su familia le hizo volver a sus orígenes en su Tucumán natal. Debutó frente a Banfield con tan solo 17 años. Tan solo dos años después de su eclosión fueron muchos los equipos europeos que se interesaron por sus servicios pero fue el propio Sebastián Verón que decidió retenerlo para no frenar su progresión y además no perder dinero para el club.

Definitivamente explotó en el Torneo Transición, denominado así por ser un cambio entre los concursos jugados en dos fases y el Campeonato de primera división 2015, que se disputó aumentando a 30 el número de equipos participantes.

Tras “coquetear” con diferentes equipos europeos finalmente fue la Sampdoria la que se llevó el gato al agua pagando aproximadamente unos diez millones de euros por su fichaje para que se incorpórase en el mercado de invierno de la temporada 14-15. En el conjunto italiano en dos temporadas no logró despegar sus cualidades por lo cual acabó fichando por el Sevilla de España en la temporada de 2016 por una cifra cercana a los 13 millones de euros y por cinco temporadas. Debutó con el conjunto hispalense en la Supercopa de España frente la Barcelona en una contundente derrota por tres goles a cero, aunque tuvo actuaciones destacadas como un hat-trick en Copa del Rey frente al Formentera, en el cual además fue protagonista recibiendo dos penaltis.

Finalmente en 2018 acabó por recalar en la Lazio italiana, equipo en el que continúa en la actualidad. Además también es internacional absoluto con argentina, pasó por todas las categorías inferiores hasta debutar en 2017 con la absoluta albiceleste bajo el mando de Jorge Sampaoli frente a la todopoderosa Brasil, cuando jugó toda la segunda parte. Ya en su segundo partido frente a la selección de Singapur metió su primer gol y además fue también el autor del gol de la victoria frente a Bolivia para las eliminatorias del Mundial de Qatar dando la victoria a la albiceleste tras 15 años sin lograr una victoria en La Paz.

En su palmarés destacan una Copa de Italia y una Supercopa de Italia que consiguió con su actual club en los años 18 y 19. En el total de su carrera ha jugado hasta la fecha un total de 283 partidos en su amplia trayectoria con tan solo 26 años, marcando un total de 53 goles y repartiendo 35 asistencias. Sin duda se trata de uno de los grandes referentes y esperanzas del fútbol argentino que no ha atravesado sus mejores momentos en los últimos años, pero que sin duda será siempre una de las selecciones referencias del mundo y con esta oleada de nuevas promesas sin duda estará allí como candidata a ganar todos los títulos que dispute.