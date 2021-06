Con el objetivo de escuchar e intercambiar opiniones para mejorar la seguridad, el primer jueves de cada mes se realiza una reunión virtual, vía zoom, entre los vecinos y las autoridades policiales y comunales.

En la edición de junio de “Comisarías Cercanas” realizada el pasado jueves 03 de junio de 2021, participaron más de 60 vecinos de la Comuna 13 (Belgrano, Colegiales y Núñez) que plantearon varias temáticas. Describimos a continuación algunos de los temas hablados.



– Una vecina manifestó su preocupación por robos a personas mayores y a mujeres en zonas cercanas a la Estación Belgrano R.



– Un hombre contó la denuncia que hizo en la comisaría de Núñez por llamados recibidos a su teléfono de línea en los que les manifestaban que su hijo estaba siendo robado en su domicilio. Las autoridades policiales sugirieron que las personas mayores no atiendan el teléfono de línea, es mejor que les digan a sus amigos, familiares o conocidos que dejen un mensaje en el contestador y que ellos responderán el llamado. De esta manera evitarían ser víctimas de engaños telefónicos.



– Un señor contó que cerca de la zona del club Belgrano está muy oscuro por la noche.



– Un vecino de Núñez felicitó el accionar policial, contó que hay un agente cerca de su domicilio que está muy atento, camina de un lado para el otro y no está distraído mirando su celular. Dijo que un día mientras el estaba ingresando su auto a la cochera, como había personas cerca, el oficial se quedó especialmente mirando para que ningún extraño intentara ingresar.



– Un comerciante contó que ya varias veces le rompieron el vidrio de su local.



– Se habló también sobre intentos de robos de autos con inhibidores de señal en la zona de la Av. Crámer llegando a la Av. Elcano.



– Una mujer contó que su madre asistió a una farmacia en Núñez dónde había la foto de un presunto ladrón y fue advertida para que tenga cuidado porque ese sujeto está robando a la gente de la zona. Las autoridades policiales manifestaron estar al tanto de este hombre y dijeron que lo estarían buscando.



Los agentes policiales destacaron la importancia de estas reuniones para que los vecinos adviertan a las autoridades sobre presuntos delitos. Indicaron que no hace falta esperar hasta la fecha del próximo encuentro para contar lo sucedido, pueden dirigirse cualquier día a las comisarías de la zona para advertir de alguna situación que les genere inseguridad. Las comisarías de la Comuna están ubicadas en: Artilleros 2081 (13-A), Cuba 3145 (13-B) y Mendoza 2263 (13-C).

