En el día del periodista, saludamos especialmente a “los periodistas barriales”

El 07 de junio de 1810, Mariano Moreno publicó “La Gazeta de Buenos Ayres”, es por ello que en esta fecha se celebra en la Argentina el Día del Periodista.

Los “periodistas barriales” asumimos la historia como propia y para contarla, necesitamos hacer preguntas, manifestando nuestra intención de querer saber más. Al ocuparnos del lugar donde vivimos, nos detenemos en asuntos que otros periodistas “no barriales” quizás no conocen. Nuestras preguntas no son más sabias que otras, pero seguramente tienen más conocimiento territorial. Además de preguntar podemos responder, porque somos testigos en el rol de periodistas y protagonistas en el rol de vecinos. No nos conformamos con el entendimiento superficial de un tema, buscamos más información y nos involucramos en el asunto. Escuchamos, preguntamos y opinamos.

Cuando alguna noticia de la zona trasciende, los periodistas “no barriales” vienen al barrio y se instalan por unos pocos días con grandes luces y cámaras, pero cuando el show termina, se van y se olvidan. En cambio los “periodistas barriales” nos quedamos cuando se baja el telón, seguimos poniendo la oreja y el hombro y continuamos difundiendo aquel tema ya olvidado por los grandes medios.

Los “periodistas barriales” caminamos las mismas cuadras que los vecinos, recorremos las mismas calles, disfrutamos y padecemos de los mismos lugares, somos parte de lo que pasa. Por eso continuaremos con nuestra tarea de contar historias, en papel, en la Web y en las redes sociales.

En el día del periodista queremos reivindicar el valor de los medios barriales. ¡Feliz día!

