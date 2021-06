¡Feliz Día del Vecino!

El 11 de junio se conmemora el Día del Vecino que fue instituido por Romeo Raffo Bontá, quien desde la Asociación Vecinal de Villa del Parque promovió cada año el festejo de este día, evocando el aniversario de la segunda fundación de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 1959 el Gobierno de la Ciudad estableció el 11 de junio como Día del Vecino. Desde entonces es una jornada de alcance nacional. Más adelante, en 1990 se instituyó por decreto el Día del Vecino Participativo, que destaca el trabajo conjunto entre las organizaciones barriales, los vecinos y el Estado.



Un vecino es una persona que vive relativamente cerca de otra, es alguien que está cercano, próximo ó inmediato. En un sentido estricto es un término que se aplica a las personas cuyas casas están contiguas; en un sentido más amplio se aplica a los habitantes de un mismo barrio. Los vecinos comparten movilidad, aire, sonidos, servicios públicos, seguridad, medio ambiente, mobiliario urbano, etc. Comparten realidades, y estando uno junto al otro, pueden lograr como comunidad el logro de proyectos y trabajos conjuntos, pasando de las posiciones individuales y particulares a los intereses comunes, generando un bienestar para todos, mejorando así el barrio en el que viven.



Dicen que un buen vecino participa de reuniones barriales, respeta a los demás, escucha diferentes opiniones y acepta el pensamiento de todos. Dialoga con serenidad en situaciones de desacuerdo. Respeta las normas de convivencia. Cuida los espacios públicos. Arregla y limpia su vereda. Es solidario y no es indiferente a las necesidades de los demás. Es responsable de sus acciones en pos del bien común. Respeta las normas de tránsito como peatón y como conductor. No estaciona en lugares prohibidos. No escucha música con volumen alto en horarios inadecuados. No hace a los otros lo que no quiere que otros le hagan.

Vecinos de la Comuna 13

Tres mujeres (una de cada barrio que compone la Comuna 13) nos contaron lo que significa, según ellas, ser un buen vecino.

Mirta (Belgrano): “Un buen vecino tiene que saber respetar al otro, aceptar las reglas de convivencia del edificio, ser solidario con los otros cuando haya necesidad, ser educado y amable con el prójimo. Un vecino participativo es aquel que se compromete con alguna institución o sociedad para ayudar a mejorar el barrio. Al que le interesa lo que pasa en su comuna. Lamentablemente hace 30 años que vivo en el mismo edificio y sólo conozco a los vecinos de siempre, hay muchos cambios en los departamentos más chicos, de todas maneras tengo buen trato con todos”.

Marcia (Asociación Civil Colegiales): “Yo diferenciaría el habitante del vecino participativo. Una cosa es solo habitar en un lugar y otra es ser consciente de deberes y obligaciones del ciudadano. Ser consciente del otro y solidario no solamente donando ropa vieja, sino construyendo una sociedad participativa. Se puede participar de diferentes formas y según la formación e interés de cada uno en temas de seguridad,

medio ambiente, espacio público, tránsito, etc. La Asociación civil Colegiales nació hace 18 años, con el apoyo de 100 vecinos. Hoy nucleamos unos 300 vecinos que viven y/o trabajan en el barrio de Colegiales. Uno de nuestros principales objetivos es el de fomentar la participación ciudadana”.

Isabel (Madres del Dolor): Para ser buen vecino hay que tener por sobre todas las cosas: amor, tiempo, empatía por los otros y espíritu solidario. Hay que estar dispuesto a dar mucho de nuestra parte y a colaborar en cuanto se pueda. Un vecino participativo es aquel que se compromete en forma totalmente desinteresada a trabajar por su Comunidad e involucrarse en temas como la seguridad, informar a las autoridades competentes de los riesgos que pueden causar daños en los espacios públicos, etc. Esto incluye observar el buen funcionamiento de las luminarias (porque con las restricciones hay poco movimiento de personas en horas de la noche), dar aviso por calles conflictivas en el ordenamiento del tránsito, etc. En fin lograr que todos podamos vivir en espacios seguros. La mayoría de los vecinos nos conocemos, especialmente los de mi cuadra, creamos un grupo de WhatsApp, colocamos una Alarma Vecinal lista para disparar ante sospechas de personas ajenas a la cuadra, siempre que las mismas despierten movimientos sospechosos. Siendo referente barrial recibimos publicaciones de nuestra Comuna o de la Comisaría cercana, que luego las compartimos con el grupo. La Pandemia no nos permite las reuniones de cercanías, pero siempre habrá teléfonos y encuentros de Zoom, dispuestos a mantenernos cerca. Saludos al hermoso grupo que conforman los Vecinos de Núñez.

