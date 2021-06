Recolección de hojas

Detallamos a continuación el reclamo realizado por Eduardo Alberto Natali un vecino del Barrio Parque General Belgrano (conocido popularmente como “Barrio River”).

“Vivo en Alte. Manuel José García al 1000, a metros del estadio Monumental. Hace tiempo los vecinos observamos con sorpresa que la limpieza de las calles, cordones, cunetas y el vaciado de tachos en veredas, se ha interrumpido. Hace más de un mes y medio pasó un camión provisto de mangueras con agua a presión con las que se sopletearon veredas y calles y levantaron basura y hojas. De ahí en adelante nuestro hermoso barrio está terriblemente sucio y desprolijo. Hay hojas, montones de ellas, producto de lo que los vecinos vamos juntando en montículos, para evitar se acumulen en las cunetas y en caso de lluvia o tormenta tapen las alcantarillas. Agrego además una observación pintoresca e incidental, los últimos barrenderos fueron vistos por el barrio en horario de madrugada, 2 o 3 A.M, cuando antes había un equipo que pasaba a partir de las 7 u 8 de la mañana y de esa manera los vecinos podíamos supervisar la limpieza, el barrido, la recolección y la frecuencia. Teníamos a un Señor Barrendero, Don Orlando, que hacía su trabajo con dedicación y detalle, pero no sabemos que sucedió con él. Los de la madrugada, pasan y prácticamente no levantan nada. Solicitamos a quien corresponda que se subsane esta situación indeseable, ya que es muy difícil que podamos levantar semejante cantidad de hojas. Esperemos que desde la Comuna 13 nos den una pronta y efectiva solución”.

Limpiando las calles

Enterados del reclamo, desde la Comuna 13 se comunicaron con Eduardo y le respondieron lo siguiente: “La dotación de empleados de barrido de la empresa Cliba se vio afectada por el Covid y el periodo de confinamiento. Además el otoño nos trae una gran cantidad de hojas. Ya se está trabajando en el tema”. En la madrugada del 31 de mayo estuvieron recolectando las hojas y los vecinos del Barrio Parque General Belgrano, están muy agradecidos por la tarea cumplida.

Recordamos que se puede reportar el barrido manual deficiente y/o faltante de los residuos dispuestos en la calzada llamando telefónicamente al 147, desde la APP 147 o ingresando a la Web: https://gestioncolaborativa.buenosaires.gob.ar