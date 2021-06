El Metrobus en la Av. Cabildo cumple seis años

Con casi 5 kilómetros de extensión (2,7 desde Cabildo y Roosevelt hasta la General Paz y 2,2 desde esa avenida hasta Maipú y Malaver) uniendo la Ciudad de Buenos con Vicente López a través del eje Cabildo – Maipú, el 17 de Junio del año 2015 se inauguró el primer tramo del Metrobus Norte.

Mauricio Macri, el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, participó de la inauguración y en su discurso dijo: “Esta obra significa seguir adelante con la decisión política de darle prioridad al transporte público que ha sido uno de nuestros principales objetivos de gestión desde el primer día. Desde hoy cientos de miles de personas que utilizan decenas de líneas de colectivos van a empezar a disfrutar de este servicio para viajar más rápido y con más seguridad. Además van a poder recuperar muchas horas y días a lo largo del año para disponer de su tiempo libre, para descansar mejor, para trabajar, para estudiar o para estar en familia”.

Con la inauguración del proyecto, quedaron en el centro de las avenidas tres carriles exclusivos para transporte público y cuatro para tránsito pasante, dos en cada sentido de circulación. El recorrido es utilizado por 20 líneas de colectivos: 19, 21, 59, 60, 71, 130, 133, 152, 161, 168, 184, 203, 314, 365, 41, 29, 57, 68, 151 y 194.

Una de las mayores quejas realizadas por los vecinos al momento de la inauguración, era que el tramo más complicado de tránsito en Av. Cabildo se producía entre Roosevelt y Plaza Italia, por eso consideraban que el primer tramo del Metrobus era insuficiente. En noviembre de 2016 se inauguró la segunda etapa cubriendo desde Roosevelt hasta Tte. Benjamín Matienzo, atravesando el Centro Comercial a Cielo Abierto Cabildo.

La opinión de los vecinos

Natalia: Me gustaba más sin el Metrobus

Me gustaba más sin el Metrobus Ivan: Hay gente que cruza Cabildo por cualquier lado. Vi personas que saltan la reja de protección a mitad de cuadra para no caminar hasta la esquina.

Hay gente que cruza Cabildo por cualquier lado. Vi personas que saltan la reja de protección a mitad de cuadra para no caminar hasta la esquina. Martín: El Metrobus no agilizó el andar de los autos, sí el de los colectivos. Para mí, ayuda a organizar el tránsito.

El Metrobus no agilizó el andar de los autos, sí el de los colectivos. Para mí, ayuda a organizar el tránsito. Verónica: Mejoró mucho el tránsito de los colectivos, aunque habría que controlar un poco más para que dejen de pasar los semáforos en rojo. Falta arreglar el tema de las veredas que quedaron demasiado angostas para el caudal de gente que camina por ahí. Sobre todo con las partes de estacionamiento sobre la vereda que están varias veces en cada cuadra.

Mejoró mucho el tránsito de los colectivos, aunque habría que controlar un poco más para que dejen de pasar los semáforos en rojo. Falta arreglar el tema de las veredas que quedaron demasiado angostas para el caudal de gente que camina por ahí. Sobre todo con las partes de estacionamiento sobre la vereda que están varias veces en cada cuadra. Sergio: Tanto hierro y cemento termina haciendo una ciudad horrible. Personalmente detesto el Metrobus. Extraño Cabildo cuando se podía ver de una vereda a la otra y se esperaba el colectivo mirando vidrieras.

Tanto hierro y cemento termina haciendo una ciudad horrible. Personalmente detesto el Metrobus. Extraño Cabildo cuando se podía ver de una vereda a la otra y se esperaba el colectivo mirando vidrieras. Natalia: El Metrobus fue pensado para los que viajamos en transporte público. Gracias por hacernos un poco más ágil el viaje.

El Metrobus fue pensado para los que viajamos en transporte público. Gracias por hacernos un poco más ágil el viaje. Oscar: El Metrobus le quitó lugar a la Av. Cabildo y es muy difícil ahora circular en auto por la misma con el gran caudal vehicular. Hubiese preferido que hicieran la extensión del Subte hasta la Gral. Paz o hasta Olivos.

El Metrobus le quitó lugar a la Av. Cabildo y es muy difícil ahora circular en auto por la misma con el gran caudal vehicular. Hubiese preferido que hicieran la extensión del Subte hasta la Gral. Paz o hasta Olivos. Raúl: En el año 2014 se construyó un boulevard en Av. Cabildo, con iluminación, arbolado, y un costo estimado de 5 millones de pesos. Al año siguiente se destruyó. Esto muestra una falta de planificación y derroche de los dineros públicos. Yo uso el colectivo y no gané casi nada de tiempo con este Metrobus.

En el año 2014 se construyó un boulevard en Av. Cabildo, con iluminación, arbolado, y un costo estimado de 5 millones de pesos. Al año siguiente se destruyó. Esto muestra una falta de planificación y derroche de los dineros públicos. Yo uso el colectivo y no gané casi nada de tiempo con este Metrobus. Mauro: Gastaron mucho dinero para reducir solo algunos minutos y tenemos que caminar más para llegar a la parada, en definitiva el tiempo reducido lo gastamos caminando.

Gastaron mucho dinero para reducir solo algunos minutos y tenemos que caminar más para llegar a la parada, en definitiva el tiempo reducido lo gastamos caminando. Fernando: No se puede cruzar Av. Cabildo por ningún lado por culpa de este nuevo Muro de Berlín llamado Metrobus.

No se puede cruzar Av. Cabildo por ningún lado por culpa de este nuevo Muro de Berlín llamado Metrobus. Susana: Respecto al ahorro de tiempo, es fantástico, en un viaje que antes tardaba de 30 a 35 minutos, ahora lo hago en 17 minutos.

Los colectivos: ¿van muy rápido?

La alta velocidad en la que circulan los colectivos por el Metrobus ha sido denunciada en varias ocasiones en las reuniones de vecinos con funcionarios del Gobierno de la Ciudad y es muy probable que haya sido el motivo por el cual se produjeron algunos choques.

El 08 de Marzo de 2018 chocaron un colectivo de la línea 41 con otro de la 63 y uno de la 161 en el Metrobus de Cabildo (mano que va hacia el centro), en la intersección con la calle Palpa. Hubo una veintena de personas heridas con politraumatismos leves.

El 24 de octubre de 2018 chocaron tres colectivos en Av. Cabildo al 3800, en el barrio de Núñez. Aparentemente frenaron de golpe un colectivo de la línea 68 y un Micro de la empresa Plus, mientras que un 59 se los llevó puestos. Hubo 4 heridos pero afortunadamente ninguno de gravedad.



El 02 de marzo de 2021 chocaron dos colectivos de las líneas 161 y 41 que circulaban en el mismo sentido en la Avenida Cabildo entre las calles Roosevelt y Monroe. Los colectivos circulaban con pocos pasajeros. Los choferes no resultaron heridos, pero el SAME tuvo que trasladar a dos mujeres por presentar politraumatismos.

SI TODAVÍA NO LEÍSTE EL DIARIO MI BELGRANO DE JUNIO CON INFORMACIÓN DE LOS BARRIOS DE BELGRANO, COLEGIALES Y NÚÑEZ, PODÉS LEERLO EN FORMA GRATUITA HACIENDO UN CLIC AQUÍ