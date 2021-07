Una profesional con vocación y docencia

¿Cómo nació tu vocación?

De pequeña me fascinaban las matemáticas y en mi querido barrio de Saavedra un vecino estudiaba para contador. Yo decía, “voy a ser contadora” y así seguí pensando hasta que entré a la facultad y me pareció la mejor opción, es realmente mi vocación. Mientras estudiaba trabajé en un estudio contable como mano derecha de su titular y ahí aprendí mucho de lo que luego en mi vida profesional me sirvió enormemente.

¿Qué tienen que hacer las empresas, pymes y pequeños contribuyentes para ser rentables en un contexto tan difícil?

Argentina y su situación económica e inflacionaria hacen que las empresas siempre estén en peligro. Los empresarios deben saber que una buena gestión los ayudará mucho, un buen asesoramiento, un buen sistema de costos, hoy la tecnología nos permite tener monitorizada la situación al momento, con herramientas muy fáciles de implementar como por ej. el tablero de comando e ir modificando al momento, la llamada biopsia y no autopsia……para mejorar y no para llorar sobre lo ya sucedido.

¿Qué servicios ofrecés?

Siempre creí y hoy más que nunca que el contador debe brindar un servicio personalizado, no todos los clientes son iguales, y tratar de comprender la problemática de cada uno, sobre todo con una AFIP tan demandante y últimamente compleja. El contador debe ser visto como una inversión, no un gasto, para ayudar al empresario a mantener y mejorar

su negocio. Atiendo pymes, multinacionales, pequeños emprendedores y monotributistas porque con un buen acompañamiento pueden transformarse y crecer.

¿Brindás capacitación?

Desde hace muchos años brindo capacitación empresaria sobre todo en las áreas de salud, gastronomía y hotelería, donde los costos son fundamentales. He sido capacitadora en infinidad de instituciones pero sobre todo en la Dirección académica del CPCECABA y Fehgra, Institución con la cual recorrí el país capacitando a hoteleros y gastronómicos. También presenté trabajos a distintos congresos nacionales e internacionales además de tener bibliografía escrita al respecto.

Reportaje realizado por Eduardo Alberto Natali

Email: info@normaiacomucci.com.ar / Teléfono: 4786-2212

Página Web: www.normaiacomucci.com.ar / Instagram: @normaiacomucci