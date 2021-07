Templo de Hera en Paestum: Función y Significado

En este caso, vamos a hablar del Templo de Hera I o Hereo de Paestum, siendo esta una construcción que data de alrededor de 530 a.C. por los colonos griego. Uno de los detalles más importantes sobre esta construcción, es que se trata del templo más antiguo que sobrevive en la antigua ciudad grecorromana.

Entre los principales detalles que debemos tener en cuenta sobre este templo, tenemos su ubicación. Se puede encontrar en la conocida Magna Grecia, en el sur de Italia, cerca de Nápoles y su construcción es del periodo Arcaico Tardío o de Transición al Clásico.

Además, de recibir el nombre de Paestum Templo de Hera, también es conocida como “La Basílica”. Este otro nombre se debe a que los arqueólogos del siglo XVIII pensaron que se trataba de una construcción romana. Como debemos suponer, esta construcción, se encuentra actualmente casi en ruinas.

Sin embargo, sabemos un poco como era su apariencia antes de estar como es ahora. En concreto se habla de un templo dórico, construido en mármol travertino, con un sistema de construcción arquitectónico o adintelado. Su construcción, fue sobre una planta de 24 x 54 m y se establece que se trata de un templo períptero y eneastilo.

Por otro lado, su construcción se organiza en tres partes, una cella o naos, un pronaos que terminan en pilastras y dos columnas in antis y un opistodomo.

Se trata de un edificio en planta que tiene una disposición rectangular, con una perístasis, con 9 columnas en sus lados cortos y 18 en sus lados largos. Además, queda lejos del criterio canónico típico del siglo V a C., en el que, en los lados largos, se levantaban un número de columnas doble de los lados cortos más una.

Comprender lo mencionado es importante, ya que nos habla bastante de un rasgo arcaísmo, en la disposición de las naos que queda dividida por su eje axial por una línea de 8 columnas. Se trata de un templo edificado a partir de un pódium o estereóbato, formado por tres escalones.

Con respecto al entablamento, está formado por un arquitrabe liso, un friso de triglifos y metopas y una cornisa sobre la que se levantaría un frontón triangular.

Otros detalles sobre su construcción es que además de la decoración propia de cada uno de los elementos, también se pudo encontrar restos de policromía. Esto puede ser porque el mármol travertino posiblemente estuvo recubierto con una capa de estuco o policromada.

Ahora pasando a lo que sería su función y significado, el templo griego era ante todo un edificio religioso, siendo considerado la morada de Dios. Debido a ello, encontramos que la cella o naos albergaba la estatua del Dios o Diosa al que se pretendía adorar. Por otro lado, también se piensa que pudo servir de depósito y salvaguarda de ofrendas y objetos sagrados.

No obstante, lo normal era que los ritos religiosos se celebrarán en el exterior para lo que se disponía un altar. El Paestum Templo de Hera puede que, también, se haya usado para otras actividades votivas como las procesiones, que también tenían lugar en el exterior. Entonces, su significado religioso era servir como hogar de Dios.

Justo al sur de las murallas de la ciudad, en un lugar que se llama Santa Venera, se encontró en el santuario, una serie de estatuillas de ofrendas de desnudos femeninos en terracota. Dichas estatuillas llevan el polo, tocado de las diosas de Anatolia y Siria, las cuales datan de la primera mitad del siglo VI a.C.

Por otro lado, también, se encontraron otras similares en otros santuarios de Paestum durante las excavaciones de 1980. No obstante, tienes que saber que estas figuras no son muy habituales en el Mediterráneo Occidental. Además, el templo al aire libre no fue establecido hasta el principio de la ocupación griega, y no se construyó ningún templo hasta principios del V a.C.

Es una figura de una diosa desnuda es extraña en la cultura griega antes de la famosa Afrodita Cnidia de Praxiteles en IV a.C. El último detalle que debemos saber es que, en la época romana, las inscripciones encontradas dejaron claro que el culto estaba reservado a la diosa Venus.