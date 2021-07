En los alrededores del Estadio Monumental

Entre los inconvenientes que tienen los vecinos del barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano, conocido como Barrio River, como efectos de la ocurrencia de los eventos futbolísticos se pueden enumerar: Cortes de calles. Imposibilidad de libre circulación en el interior y hacia el exterior del barrio. Contaminación sonora. Bombas de estruendo en los festejos. Desplazamientos de vallas que permanecen con posterioridad del evento futbolístico. Estacionamiento de colectivos que transportan peñas desde las provincias en el interior del barrio. Despliegue de la autoridad policial con mucha antelación a la jornada futbolística y ausencia del mismo al momento de la desconcentración. Suciedades y daños en las veredas, frentes de los inmuebles, con especial perjuicio y perturbación para los frentistas del boulevard Lidoro Quinteros. Daños a vehículos y al mobiliario urbano.

La participación ciudadana que se proclama desde lo público no se efectiviza en la problemática que incide en el barrio en ocasión de los eventos futbolísticos. Ante todo, la situación de los vecinos no es visibilizada ni registrada por los funcionarios y clubes responsables de la organización de los eventos. Por ese motivo, la presidenta de la Asociación Vecinal de Fomento del barrio, Silvia Najul, plantea que: “es fundamental asegurar la participación de las organizaciones vecinales que conocemos los reclamos y propuestas de vecinos y comerciantes relacionadas con el impacto que provoca el evento futbolístico antes, durante y después. Apuntamos a la efectiva participación de los vecinos que son verdaderos protagonistas y afectados y que la misma se concrete a través de sus representantes vecinales. Una real participación no es aquella que deciden discrecionalmente las autoridades cuando convocan, sino aquella que es una verdadera respuesta al reclamo vecinal a través de la constitución de un espacio de diálogo permanente acerca de una problemática puntual que los afecta con el propósito de encontrar respuestas y soluciones en común”.

A partir de ello, la Asociación Barrio Parque General Belgrano y Nuevo Belgrano promovió un proyecto de ley en la Legislatura Porteña que fue canalizado y presentado a través del Diputado Sergio Abrevaya que cuenta con estado parlamentario. La iniciativa propone que deberán ser convocadas a participar, por la autoridad de aplicación, las instituciones barriales en virtud al interés directo que tienen como representantes de los residentes, comerciantes e instituciones perjudicadas por el impacto que el evento futbolístico produce en el área involucrada con el fin de adoptar medidas necesarias para su protección y prevención. Este proyecto se encuentra actualmente en estudio en la Comisión de Turismo y Deportes de la Legislatura que preside el Diputado Claudio Morresi.

Desde la Asociación Vecinal consideran que esta etapa de pandemia es muy oportuna para pensar conjuntamente un modo de organizar los eventos futbolísticos que contemple la situación de los habitantes del barrio que son los que sufren los efectos de su masividad y lograr además una organización más moderna y eficiente en beneficio de toda la comunidad.