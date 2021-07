Hallados muertos en un departamento de Colegiales

Una cuidadora llegó a un edificio de ubicado en Ciudad de la Paz al 1400 (entre Virrey Olaguer y Feliú y Virrey Arredondo) en la tarde del viernes 30 de julio de 2021. Tocó el timbre y como el matrimonio de jubilados (ambos de 83 años) que vivían en un departamento del tercer piso no respondían, decidió comunicarse con su hijo que se acercó con un juego de llaves. El hombre encontró a sus padres heridos de arma de fuego y con bajos signos vitales, por lo que inmediatamente llamó al 911. Policías de la comisaría vecinal 13 C se apersonaron en el lugar y encontraron al hombre y la mujer tendidos sobre la cama. Personal del SAME, constataron el fallecimiento de las dos personas. El hombre tenía un disparo en la boca y el arma sobre su pecho, y la mujer un disparo en el pecho.

En el departamento no se observaron signos de violencia o destrozos que indiquen la actuación de un tercero o que hayan sido víctimas de algún robo en el inmueble. El hijo de la pareja mencionó que sus padres estaban deprimidos.

El caso se caratuló provisoriamente como “muerte dudosa” y es investigado por la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 2 que dispuso el trabajo de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil y ordenó remitir los cadáveres a la morgue para realizar sus autopsias.