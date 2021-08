Alberto Fernández en el Bajo Belgrano

La sede de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra actualmente en el bajo Belgrano, en el predio donde funcionaba la Ciudad Estudiantil que fue inaugurada en el año 1951. Eran cuatro hectáreas que se comunicaban con la Ciudad Infantil a través de un túnel. De las cuatro manzanas, dos eran destinadas a instalaciones deportivas con canchas, pistas y piscina con trampolín para saltos ornamentales. Luego estaba el sector ocupado por el edificio central con salas de estudio y recreación, biblioteca, teatro, gimnasio, peluquería y servicio médico.

Este miércoles 11 de agosto de 2021, el presidente Alberto Fernández encabezó junto a Fernando Galárraga (director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad), el lanzamiento del Plan ACCESAR. Del acto participaron intendentes de distintos municipios de todo el territorio nacional que son los beneficiarios de este Programa, tanto de forma presencial como virtual. El Plan ACCESAR busca fortalecer las gestiones municipales a través de la promoción de derechos y la elaboración de planes locales en discapacidad, códigos de accesibilidad urbana y dispositivos territoriales. Durante el acto también se destacó la entrega de las 100.000 pensiones no contributivas en el marco de una intensa política para la restitución y el otorgamiento de este aporte del Estado a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad.

En su discurso, Fernández se refirió al predio donde se realizó el acto: “Este es un lugar esplendido, confieso que no lo conocía, tengo que ser muy franco. Sabía lo que hacía el ANDIS, sabía lo que hacía en materia de atender los problemas de las personas con discapacidad, pero nunca había podido estar aquí. Déjenme contarles un poco la historia. Cuando entré vi un lugar que me hizo acordar mucho a la construcción de Chapadmalal, esas construcciones coloniales con las tejas españolas. Y rápidamente me contaron que esta era un lugar que Eva Perón creó con su fundación con el propósito de hacer una ciudad para los estudiantes, y acá llegaron estudiantes del interior del país que podían aprovechar un tiempo en la ciudad, practicar deportes: hay canchas de fútbol, hay canchas de tenis, hay dos piletas, entiendo que habría hospedaje. En la oficina principal, en el edificio central de este lugar, hay una suerte de réplica exacta del Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Es una construcción hermosísima, admito que un poco abandonada y que tenemos que poner manos a la obra porque este es un lugar bellísimo, pensado por Eva Perón para que lo disfruten los chicos. Después vino el golpe militar, en el año ’55, a los militares estas cosas no les gustaban (a los de entonces, los actuales tienen un enorme compromiso con la democracia). Estaban más preocupados porque nadie recuerde a Eva y a Perón, y entonces trataron de bajar este lugar. Pero allá en el año ´56 cuando vino la epidemia de poliomielitis, tuvieron que aprovechar este lugar que había dejado creado Eva, para que acá empiecen a rehabilitarse los chicos que se enfermaban con esa cruel enfermedad. Y entonces esto empezó a ser un espacio dedicado a los que sufren alguna discapacidad. Y así llegamos hasta hoy”.

SI TODAVÍA NO LEÍSTE EL DIARIO MI BELGRANO DE AGOSTO CON INFORMACIÓN DE LOS BARRIOS DE BELGRANO, COLEGIALES Y NÚÑEZ, PODÉS LEERLO EN FORMA GRATUITA HACIENDO UN CLIC AQUÍ