Contenedores mal estacionados

En el Grupo de Facebook “Belgrano R” un vecino publicó una foto acompañada del siguiente texto: “En Superí al 2100 hay un contenedor en absoluta infracción. Ya hice tres solicitudes en la APP 147 BA para que lo reubiquen y no pasó nada. Si lo corrieran a donde está indicado obstruirían los sumideros”.

Por el reclamo realizado, recibió estas respuesta:

Te contamos que ya verificamos la solicitud que ingresaste de Reubicación de contenedor.

Luego de un análisis efectuado por nuestros técnicos, se determinó que la ubicación actual del contenedor cumple con los criterios establecidos, por lo que no se considera viable efectuar la relocalización del mismo.

Recordá que se considera viable la reubicación del contenedor, siempre y cuando el mismo se encuentre obstruyendo: Una rampa o acceso para personas con movilidad reducida. Un lugar reservado para vehículos autorizados explícitamente. Una parada de colectivo. El flujo de entrada o salida de vehículos o la visión de salida de un garaje. Un sumidero. Una tapa de servicios. Una senda peatonal.

En el caso de comercios gastronómicos, se prioriza que el contenedor no se encuentre lindero a comercios con habilitación para la instalación de mesas y sillas en vía publica.

Si no estás de acuerdo con el resultado de esta verificación o considerás que el problema que originó tu solicitud persiste, por favor presentá una nota en la sede de la Comuna 13 con el mayor material probatorio posible (fotos, certificados).

La opinión de los vecinos

– Daniel: “Si alguien estaciona su auto allí, la grúa se lo lleva”.

– Inés: “Es lamentable. Ejemplos como éste se ven a diario en el barrio. Hay que seguir insistiendo”.

– Carlos: “Habría que juntarse entre varios vecinos y correrlo a pulmón. Empecemos con la iniciativa colectiva”.

– Claudia: “Hace un tiempo dejaron uno en la puerta del colegio donde trabajo. Un desastre. No podían estacionar los micros ni una ambulancia en caso de emergencia. Hicimos mil reclamos. Al final entre algunos profes y el encargado del edificio de al lado lo corrimos”.

– Nico: “Cuando pase el camión que lo vacía, hay que pedirles que lo corran”.

– Leandro: “En Echeverría entre Migueletes y Miñones, frente a la Iglesia, hay un par de contenedores que sobresalen. Días atrás transitaba con mi auto muy cerca de los autos estacionados porque un interno de la línea 42 me estaba pasando a gran velocidad por la izquierda. Me quedé prácticamente sin alternativa, o el colectivo me partía el espejito retrovisor izquierdo, o destruía el derecho con los contenedores sobresalidos. Elegí a los contenedores, porque chocar contra el colectivo me pareció que podía ser mucho más peligroso. Me parece que esos contenedores no están muy bien ubicados”.