El lunes 30 de agosto por la noche, se produjo un incendio en una vivienda ubicada en la calle Enrique Martínez al 1800. Aparentemente el fuego se inicio en la cocina de la casa. Los Bomberos de la Ciudad combatieron el siniestro pudiendo extinguir el proceso. Una ambulancia con personal del SAME llegó al lugar pero no tuvieron trasladar a ninguna persona, debido a que no hubo heridos. No informaron los motivos que ocasionaron el incendio.

