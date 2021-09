Caniles de la Comuna 13

Un canil es una tipología que brinda un lugar exclusivo para la permanencia de mascotas en los espacios verdes de la ciudad. Es importante dotar a estos lugares de las comodidades suficientes (bebederos, bancos, juegos), para que tanto las mascotas como quienes las pasean puedan disfrutarlos.

Los caniles disminuyen la contaminación producida por los desechos de los perros en áreas comunes de los espacios verdes. A partir de la incorporación de juegos y mobiliario novedoso, se incentiva a los dueños de las mascotas para que los utilicen.

Algunos criterios a tener en cuenta a la hora de diseñar un canil son: que la altura sea mayor que 1,20 metros, que tengan doble puerta con antesala, una salida de agua, bebederos con salidas de diferentes alturas, un banco de descanso y señales para concientizar sobre el uso de bolsas y tachos.

Según un análisis realizado por la Defensoría del Pueblo, el manual oficial de caniles presenta diversas incongruencias. Por ejemplo, no fija un criterio para calcular cuántos perros deberían compartir un canil al mismo tiempo, ni tiene en cuenta los diferentes tamaños de estos espacios, ni las características de los animales.

En la Comuna 13 que comprende a los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, hay caniles en la Plaza Lucio Demare (Cómodoro Rivadavia y O´ Higgins), en la Plaza Alberti (Arcos y Roosevelt), en el Paseo de las Américas (Monroe y Ramsay), en Barrancas de Belgrano (Av. Virrey Vértiz y Echeverría), en la Plaza Noruega (Ciudad de la Paz y Amenábar), en la Plaza Castelli (Juramento y Conde), en la Plaza Juan José Paso (Moldes y V. Olaguer y Feliú) y en la Plaza Mafalda (Conde y C. Arenal).

Reunión en la Comuna 13

Durante el mes de agosto, Florencia Scavino (presidenta de la Junta Comunal 13) recibió a Matias Tomsich del Sindicato de Trabajadores Caninos, para conversar y pensar propuestas que permitan mejorar los caniles de toda la Comuna.



El Sindicato de Trabajadores Caninos agrupa a paseadores de perros, adiestradores y peluqueros caninos. Como trabajadores caninos buscan el reconocimiento de sus derechos laborales.

En la reunión se acordó la reforma del canil de la Plaza Lucio Demare, un reclamo que vienen realizando hace varios años ya que el mismo es de arena. También decidieron incorporar sombra en el canil de Barrancas de Belgrano. Además, desde el Sindicato reclamaron por la falta de agua en el canil de Virrey Loreto.

Reclamos de vecinos

– Fernando: Al canil de la Plaza Noruega tendrían que ponerle arena. Tiene piedras incrustadas y los perros se lastiman al correr. Además no se puede usar cuando llueve porque está lleno de barro. Con la arena no pasaría esto. También le falta iluminación en uno de los sectores. En la plaza Castelli, en Belgrano R, tendrían que hacer un canil mucho más grande porque los perros no pueden correr, solo se quedan parados.

– Norma: El canil de Plaza Alberti es un desastre.