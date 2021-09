Estafas telefónicas

En la reunión de Comisarías Cercanas de la Comuna 13 realizada por Zoom el pasado jueves 05 de agosto de 2021, un vecino manifestó su preocupación: “Estamos siendo víctimas de llamados telefónicos intentando engañarnos con algún tipo de estafa. Nos llaman a veces por la madrugada pero también en cualquier otro horario. A veces simulan ser encuestadores y pretenden sacarnos algunos datos (nombre, edad, etc). Somos gente grande y creo que eso es lo que buscan. ¿Aconsejan cambiar el número de teléfono?

Marcelo D´Alessandro (Ministro de Justicia y Seguridad Porteño) estaba participando en ese momento de la reunión y dijo al respecto: “La pandemia hizo que cambien las modalidades delictivas. Al estar la gente adentro, se empezaron a realizar más compras en forma virtual. Desde que se inició la pandemia a la fecha aumentaron mucho los delitos conocidos como el cuento del Tío. Es por eso que se debe estar más atento que nunca. A veces se quedan con los ahorros de toda la vida de una persona. No es simplemente me llamaron, corté y ya está, es importante que hagan la denuncia. Tenemos las herramientas tecnológicas para trabajar, hemos desbaratado muchísimas bandas. Desde la Policía de la Ciudad hicimos unos vídeos marcando los diferentes tips a tener en cuenta para no caer en la estafa”.

Aníbal Falivene (Subsecretario de Seguridad Comunal e Investigación Criminal) que también estaba participando del Zoom, agregó: “Estas bandas lo que hacen es trabajar con las guías telefónicas electrónicas, buscan una cuadra y van probando con todos los números que están en esa base de datos. Cambiar el número de teléfono es una posibilidad pero hay que pedirle a la proveedora del servicio que no los ponga en la guía. Otra opción, si se tiene una línea de celular, es apagar ese teléfono de línea fija durante las horas de la madrugada y mantener prendido el celular para los familiares que se necesiten comunicar. Estas bandas en general llaman por la madrugada cuando las personas están durmiendo y de esa manera los toman distraídos o preocupados. Suelen hacerse pasar por un familiar cercano que está llorando porque lo secuestraron. También dicen que alguien va cambiar la denominación de los billetes y que no van a servir y que los va a contactar un contador o alguien de confianza del banco para cambiar. Son todas mentiras y lo hay que hacer es cortar la comunicación y llamar al 911 para hacer la denuncia”.

Un vecino comentó que siguiendo los consejos de la policía, superaron ese problema en su casa, porque ahora dejan que atienda el contestador.

Consejos y recomendaciones para evitar ser víctimas

Los estafadores, al momento de realizar las comunicaciones con las potenciales víctimas, lo hacen siempre desde números privados o con características desconocidas. Van a hacerse pasar por algún familiar cercano, o bien por un empleado de entidad pública o bancaria.

Al momento de recibir el llamado es importante mantener la calma y preguntar el nombre de la persona que llama y de dónde llama.

Los estafadores se pueden hacer pasar por un hijo o un nieto y distorsionar la voz para confundir a la víctima. Nunca dar nombres de la familia.

Intentarán todo el tiempo tener el control de la comunicación y recabar información, para luego pasar a contar el motivo del llamado que puede ser un supuesto secuestro, un choque, un robo, o un trámite bancario. Son falsos argumentos para que la víctima tome todos los ahorros que tiene en su casa.

Por ello es importante no dar nombres personales ni datos de tarjetas de débito y crédito, si poseen ahorros en su domicilio, cuentas bancarias o cajas de seguridad.

Ante este tipo de llamadas hay que cortar la comunicación y llamar al 911 o a un familiar de confianza cercano.