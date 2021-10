Clasificados Profesionales

ESPECIALISTA EN DERECHO TRIBUTARIO. CP Romina Franco. Contabilidad, impuestos, asesorías y capacitaciones. Tel: 4800-3515. Email: estudiorominafranco@gmail.com

ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Lic. Ana María Guarneri. Jóvenes, Adultos y Mayores. Email: anaguarneri@yahoo.com.ar / 15-5875-2747.

PSICÓLOGA UBA. Lic. Adriana Lisondo. Sesiones On-Line. Adultos – Adolescentes – Familia. Crisis – Fobias – Angustia – Ansiedad – Depresión – Orientación. Email: licenciadalisondo@hotmail.com / WhatsApp: 15-5127-8094.

CONSULTORA PSICOLÓGICA. COUNSELING Y BIODESCODIFICACIÓN. Clr. Romina Tesouro. Un Espacio de Ayuda para atravesar Conflictos, Crisis Vitales, Facilitar el Desarrollo Personal, Autovaloración y Duelos. Descubrí tus Potencialidades y Empodérate. Entrevistas Online – Encuadre de Consultorio. Email: romina.tesouro@gmail.com / Móvil 11-6307-2251.

CONTADOR PÚBLICO. Dr. Dario Consiglieri. Impuestos – Monotributo – Pymes Comercios – Sueldos – Profesionales. Email: estudioconsiglieri@fibertel.com.ar / 4040-4737 / 15-6140-7015.

ABOGADA. Dra. Analía Gaggero. Matrícula Capital y Provincia. Defensa al consumidor. Daños y perjuicios. Divorcios. Alimentos y sucesiones. Email: estudiogarey@gmail.com / Cel: 11-5138-2409.

PODÓLOGO U.B.A. REFLEXÓLOGO. Alfredo Serodio. Prevención, atención, tratamiento y cuidado del pie a: Diabéticos, pacientes HIV +, gerontes, niños. Dispositivo corrector de uñas encarnadas, Plantillas de compensación, Pedicuría, Área estética, Consultas, Masaje podal, Reflexología pies y manos, Meridianología, Sesiones, Atención institucional. Av. Cabildo 2230 8 º I Gal. Las Vegas. Email: info@podologosuba.com.ar / Tel: 4896-2066/ 15-4181-4242.

AGRIMENSOR. Estados parcelarios (Pcia de Bs As). Planos de mensura (Caba y Pcia de Bs. As). Of: 4782-5271. Whatsapp: 15-6375-5577. Abarcamos todo el Amba y costa atlántica.

ARQUITECTO. Gustavo Jorge Guevara. Email: gguevaraarq@gmail.com / 15-4047-4342 / 4783-5889.

CONTADORA PÚBLICA. Impuestos. Declaraciones juradas moratorias y planes de pago. Inspecciones y Requerimientos. Reforma monotributo. Honorarios Accesibles. Email: cpncaba@gmail.com / 15-3273-6766.

LIC. PSICOPEDAGOGÍA / PROF. PSICOLOGÍA. Liliana Laura Tripodi. Diagnóstico y tratamiento psicopedagógico de niños y adolescentes – Procesos de orientación vocacional. Evaluación neurocognitiva a niños, adolescentes y adultos. Coeficiente intelectual – Metodologías de estudio. Email: psicopedagoga.tripodi@gmail.com / Cel: 011-6567-6802.

CONTADORA. Paula Lares Rodríguez. Liquidación de nómina. Asesoramiento y liquidación de impuestos nacionales y provinciales. Convenios. Contratos. Inspecciones. Regularizaciones. Comercio. Importaciones/exportaciones. Constitución de sociedades. Compilación y Auditoria de estados contables. Certificaciones. Zapiola 2222 5ºA – Belgrano – CABA. Email: ciacontables@gmail.com / 11-6475-5422.-

CONTADORA. Paint. Servicios contables, impositivos y laborales. Asesoramos pymes, sociedades y monotributistas. Email: analiapaintclio@gmail.com / WhatsApp: 11-5781-6412.

¿Sos profesional? ¿Querés formar parte de los Clasificados Profesionales?

Enviá un Email a mibelgrano@gmail.com o un mensaje por WhatsApp al 15-4409-3466 o completá el siguiente formulario: