Una nueva ciclovía en Forest

El primer tramo de 2 km de la ciclovía en la Av. Forest entre av. De los Incas y Av. Jorge Newbery, permite circular en bicicleta desde Belgrano hasta Chacarita para luego poder continuar el recorrido en bicicleta hasta llegar al Bajo Porteño. Forest es la tercera avenida de la ciudad de Buenos Aires que cuenta con carriles exclusivos para bicicletas. Según datos suministrados por el Gobierno Porteño, las ciclovías de Córdoba y Corrientes multiplicaron hasta en un 349% los viajes en bicicleta.

Durante al año 2020, la bicicleta fue el único medio de movilidad que creció respecto a sus niveles habituales. Los vecinos la eligieron por sobre otras alternativas de transporte y los viajes en bici pasaron de representar el 4% de los traslados al 10,2% del total de viajes que se realizan por día en la Ciudad de Buenos Aires. Con este número se llegó a un valor histórico que se busca defender a través del diseño de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de todos.

En este marco, la bicicleta sigue siendo la apuesta en el escenario que viene: es una alternativa de viaje al aire libre que descongestiona las calles de vehículos y permite que evolucionemos hacia una nueva etapa con menores costos ambientales. Por eso, los desafíos de la Ciudad de Buenos Aires de cara a la salida de la pandemia tienen que ver con: racionalizar el uso del auto, devolver la confianza en el transporte público y radicalizar el cambio cultural de la bicicleta.

En las redes sociales se manifestaron a favor y en contra de la nueva ciclovía:



“Más bicis implican más salud para la gente y menos contaminación”.



“Tengo mí auto, pero prefiero movilizarme a pedal, es más saludable y económico”.



“Las ciudades más avanzadas en el mundo usan más la bicicleta”.



“Circular junto a los coches es un peligro, yo trato de ir solo por las ciclovías”.



“No está mal, pero es otra avenida que se angosta”.



“Me parece bien que donde antes se ocupaba espacio con autos estacionados, ahora se aproveche para circular en bicicleta”.



“Habiendo tantas calles tranquilas: ¿por qué eligen las avenidas?”.



“¿A dónde estacionamos los coches?”.



“Uso la bici para trabajar y las ciclovía me viene bárbaro”.



“Uso el auto para trabajar y me pasa en muchos lados que no consigo lugar para estacionar. Me parece bien que hagan ciclovías pero también deben hacer estacionamientos”.



“Espero que las bicicletas empiecen a pagar impuestos y seguro contra terceros”.



“Los irrespetuosos motorizados tienen patente y son multados por cualquier infracción que cometan, todo lo contrario a los ciclistas que deberían tener obligaciones como todo aquel motorizado que circula por las calles”.



“Ciclovías, Metrobus, carriles para taxis, ¿y los autos?”.



“Debería haber un semáforo en cada esquina donde haya ciclovía porque muchos no miran para ambos lados al cruzar y a menudo se producen accidentes”.



“Las ciclovías deberían ser de mano única y en el mismo sentido de los autos”.



“Tendrían que obligar a los ciclistas a circular con casco y luces”.