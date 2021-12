Vivir al límite

Un límite es una línea real o imaginaria que marca la separación entre dos entidades. En nuestra ciudad, la línea estaría representada por una calle que separa dos barrios. Hay quienes viven al límite y esto trae aparejado ciertos conflictos. Algunos que están al límite del barrio, a veces no tienen muy claro a cual lugar pertenecen. Los que viven en una calle fronteriza, tienen que mirar si la numeración es par o impar, para saber de que barrio son y hay casos en los que cruzando la calle, además de cambiar el barrio, cambia la Comuna.

La Avenida Cabildo funciona como límite en dos trayectos. Entre General Paz y Crisólogo Larralde, divide a dos barrios. Los que están sobre la numeración impar pertenecen a Núñez y lo de la numeración par a Saavedra. En el segundo trayecto, entre Virrey del Pino y Zabala, divide a Belgrano de Colegiales y entre Zabala y Jorge Newbery constituye el límite entre Palermo y Colegiales.

Lugares al límite

River Plate: Udaondo divide a dos barrios, por eso a pesar de que siguen hablando del Club de Núñez, River está dentro de los límites geográficos del barrio de Belgrano.

La Farola de Núñez: Ubicada en Congreso y Cabildo, contradiciendo su nombre, pertenece al barrio de Belgrano. Congreso desde Av. Del Libertador hasta Zapiola divide a dos de los barrios de la Comuna 13. Los que viven en numeración impar son de Núñez y los de enfrente son de Belgrano.

Hospital Pirovano: Monroe entre Zapiola y Forest divide a dos barrios. Mientras que el hospital está dentro de Coghlan, sus vecinos de enfrente son de Belgrano.

Universidad de Belgrano: Zabala divide a dos barrios. La sede de la UB está en el barrio de Belgrano y sus vecinos de enfrente, viven en Palermo.

Est. J Hernández – Subte D: Del lado impar de Cabildo es Belgrano y del lado par es Colegiales.

Estación Olleros – Subte D: Del lado impar de Cabildo pertenece a Palermo, mientras que el par a Colegiales.

Triples fronteras

Hay intersecciones en donde se da una situación muy particular, son una especie de “Triple Frontera”. En Congreso y Zapiola limitan tres barrios, dos de la Comuna 13 (Belgrano y Núñez) y uno de la Comuna 12 (Coghlan). En La Pampa y Naón limitan tres barrios que pertenecen a diferentes Comunas, Belgrano (Comuna 13), Villa Urquiza (Comuna 12) y Villa Ortúzar (Comuna 15). En Forest y Elcano limitan dos barrios de la Comuna 13 (Belgrano y Colegiales) con uno de la Comuna 15 (Villa Ortúzar). En Zabala y Cabildo limitan Belgrano y Colegiales de la Comuna 13 con Palermo de la Comuna 14.

Sin límites

El problema de la vivienda genera que muchos vecinos, al vencer sus contratos de alquiler, deban migrar de un barrio a otro. Un límite no puede determinar un sentido de pertenencia. Cada vecino tiene su corazoncito en algún barrio porteño (en el que nació, en el que vive actualmente, en el que conoció a su primer amor, etc) y en los lugares por los que transcurrió su vida (la plaza, el club, las calles, los comercios, etc). Esta nota solo busca comentar un dato curioso, pero no debería haber ningún límite que pueda dividirnos a la hora de cuidar el lugar en el que vivimos.