Fabián, un lector del diario “Mi Belgrano”, no envió su descargo contra el nuevo código urbanístico.



El código está cambiando la fisonomía y la vida de todos los porteños. Hemos tenido que vivir encerrados, trabajar en forma virtual, los chicos tomar clase también en forma virtual mientras estaban demoliendo la casa de al lado con ruidos, explosiones, molestias, polvo y mugre, que nos perjudicaron. Vivo por Conesa y Avenida Congreso, en una zona de casas. Buscando por Internet vi publicado el proyecto de edificación de una gran torre al lado de mi casa adquirida con mucho sacrificio y que aún estamos remodelando. Todas mis denuncias hechas a la Ciudad terminaron en nada porque el proyecto está aprobado. Connivencia de los funcionarios de turno con los que buscan las máximas ventajas económicas. Todo a costa de los vecinos que deben aguantarse, no pueden trabajar desde casa y nadie va a responder por el lucro cesante. Tengo tierra y polvo en mi casa todos los días y la vereda está destruida (la gente se cruza enfrente para pasar). Hay camiones y camionetas que paran en doble fila sin que les importe la circulación de los demás, cortan el agua de las casas sin permiso. Mi mujer en ataque de pánico, los chicos sin poder cursar sus estudios y dar sus exámenes, y yo trabajando encerrado en el baño para que los ruidos no se filtren en las reuniones virtuales.



Locura total por el código creado, cuidadores del medio ambiente dicen que son cuando matan los pulmones de las manzanas que dan vida a esta querida ciudad. Una cosa es que hagan hasta 4 pisos, no taparían toda la luz, habría parte de terrenos a respetar, medianeras razonables, sería construcción a nivel del suelo normal sin tantas perforaciones y no alteraría significativamente los servicios. Por todo lo dicho van alegar que el código lo aprobó la Legislatura lo cual es cierto pero fue a la merced y elevación de los gobernantes. Analicen, estudien, sean progresistas, piensen en todos los habitantes de esta ciudad, en el impacto del medio ambiente donde vivimos y vivirán nuestros hijos y también los suyos.

