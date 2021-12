Tendidos de TV por cable y transmisión de datos

El tendido de cables y todos sus componentes no deben afectar ninguna abertura, movimiento de los cerramientos o protecciones, y tiene que respetar en todos los casos los valores urbanísticos y estéticos. Las tapas de las cámaras de inspección instaladas en las veredas no pueden presentar resaltos que afecten la seguridad pública.



Zulema, una vecina de la zona, nos envió el siguiente reclamo: “Las mudanzas en los edificios originan nuevas instalaciones del servicio de cable. La foto que les envío muestra la cantidad de cables acumulados (el 50% no se usan más). Es natural observar que los roedores los usan para trepar. Las empresas no retiran los cables que no se usan y dejan en las terrazas restos de materiales, carretes, pedazos de cintas, etc. Además de perforar las medianeras para efectuar la colocación”.

El Ente de la Ciudad controla el estado de las redes instaladas en la vía pública, tanto aéreas como subterráneas, del servicio de televisión por cable y servicios complementarios en las cuadras de la ciudad de Buenos Aires. Verifican el correcto cumplimiento de las leyes o normas reglamentarias. Realizan la fiscalización y verificación de las instalaciones en el marco del plan de control propio o por denuncia de los usuarios.

Las denuncias se pueden realizar teléfonicamente: 0800-222-ENTE (3683), por Email: denuncias@entedelaciudad.gov.ar o desde la siguiente página Web: http://www.entedelaciudad.gov.ar/#denuncias

