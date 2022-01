Casamientos en la Glorieta de Barrancas

El viernes 17 de diciembre de 2021, Fernando Iglesias (diputado nacional de Juntos por el Cambio), se casó con Ana en La Glorieta de Barrancas de Belgrano.



Aquellos vecinos que también quieran casarse en La Glorieta (11 de Septiembre 1901) o en algún otro lugar emblemático de la ciudad como el Rosedal (Av. Infanta Isabel 900) o el Jardín Japonés (Av Casares 3450), pueden realizar la reserva de acuerdo a la disponibilidad de las fechas y locaciones ofrecidas que figure en la Agenda de Turnos del Gobierno de la Ciudad: https://www.buenosaires.gob.ar/tramites/reserva-de-turno-para-matrimonio-en-lugares-emblematicos.

Para realizar el trámite, al menos uno de los contrayentes debe tener DNI con domicilio en la CABA. Es requisito obligatorio contar con cuatro testigos mayores de edad con DNI argentino vigente y domicilio dentro de la República Argentina. El costo del trámite es de $18.500. Por cada testigo adicional, se abona un plus (según lo dispuesto por la Ley Tarifaria Vigente) y no pueden ser más de 2. En el caso de no realizarse el matrimonio o no cumplir con los requisitos, se debe realizar la solicitud de la devolución del dinero en la Mesa de Entradas de Uruguay 753 Piso 1.

Los casados que se divorciaron en el extranjero, antes de sacar el turno de matrimonio, tienen que ingresar al trámite Autorización para Concretar Matrimonio o Unión Convivencial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los extranjeros con DNI ARGENTINO TEMPORARIO VENCIDO, para sacar el turno de matrimonio, deberán subir como documentación obligatoria el “Certificado electrónico de residencia precaria” emitido por la Dirección Nacional de Migraciones, donde conste la prorroga del certificado de radicación.