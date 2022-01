Cortes de luz en Belgrano y Núñez

En la mañana del caluroso viernes 14 de enero de 2022, algunos vecinos de Belgrano reportaron cortes de energía eléctrica alrededor de las 9 AM. Según lo que informaron los damnificados, volvieron a tener luz al poco tiempo.

Por la noche, pasadas las 22 horas, vecinos de Núñez empezaron a reportar las calles en las que se habían quedado sin luz: “Moldes entre C. Larralde y Núñez; Manzanares y O´Higgins; Manzanares y Tres de Febrero; Comodoro Rivadavia y O’ Higgins; 3 de Febrero y C. Larralde; Jaramillo entre Grecia y 11 de Septiembre”. Vecinos de Belgrano también reportaron cortes en: “Amenábar y Olazábal; Roosevelt y Amenábar”.

A las 23 horas, desde la página Web del ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad), informaron que había 1808 usuarios afectados en Núñez y que la hora estimada de normalización era la 1 AM del sábado 15 de enero. A las 2 AM, publicaron que los usuarios afectados eran 326 en Belgrano y que la hora estimada de normalización era las 4 AM, mientras que había 3156 afectados en Núñez y la hora estimada de normalización era la 6 AM.



Algunos vecinos comentaron que les volvió la luz y luego se volvió a interrumpir el suministro. En las primeras horas de la mañana del sábado, la mayoría de los usuarios habían recuperado la luz pero a lo largo del día, se registraron cortes en diferentes zonas de Belgrano y Núñez.

