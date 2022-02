Nuevos bancos en la Plaza Alberti

May, una vecina de Belgrano, nos envió la foto que acompaña esta nota junto al siguiente texto:

“Estos son los nuevos bancos que pusieron en Plaza Alberti que está ubicada entre las calles Roosevelt, O´ Higgins, Manuel Ugarte y Arcos. No tienen respaldo, motivo por el cual no se resiste estar sentando allí más de 10 minutos. Ya no se puede quedar uno a leer un libro o ver a sus nietos jugar porque luego el dolor de espalda es intolerable. ¿A quién se le ocurrió poner estos bancos? ¿Serán más baratos? ¿Costaba mucho hacerles respaldo? Además, desentonan con el estilo de la plaza. La gente se pelea por ocupar los antiguos bancos que quedan porque tienen respaldo”.

