Robo en Núñez

Por la madrugada del domingo 06 de marzo de 2022, Personal de la Comisaría Vecinal 13 B de la Policía de la Ciudad fue desplazado hacia la calle O’Higgins al 4200, en el barrio de Núñez, tras producirse un robo a vecinos.

Al arribar al lugar, los oficiales entrevistaron a los tres damnificados que indicaron que en la puerta del edificio fueron sorprendidos por cinco delincuentes armados (cuatro hombres y una mujer), que les robaron sus pertenencias. Entre los objetos sustraídos, los ladrones se llevaron una moto que estaba estacionada. Los delincuentes se dieron a la fuga en tres motos y en la que robaron en el lugar.

En un reportaje realizado en el programa de TV El diario de la tarde que se emite por A24, hablaron dos de las víctimas y dijeron:

“Los sábados después de jugar al hockey vamos a comer algo y después regresamos a casa para descansar. Veníamos charlando y no nos dimos cuenta de nada, de pronto había una moto que se nos cruzó y nos apuntaron”.

Uno de los muchachos contó: “Un delincuente me hizo subir al departamento. Me pedía dólares, le dije que no tenía y me apuntó a la pierna y a la cabeza amenazándome con que me iba a disparar. De pronto escuchó bocinazos, entonces se llevó mi computadora y se fue”.

El otro hombre que salió corriendo dijo: “Se robaron la moto de nuestro amigo que estaba abajo, se fueron y se olvidaron del que estaba robando en el departamento, volvieron a buscarlo y ahí es cuando empezaron a tocar la bocina. Creo que fue un robo al voleo, justo llegamos nosotros en ese momento y nos tomaron desprevenidos. A mí me persiguieron, tiré el bolso de hockey para poder correr más rápido, hasta que logré esconderme y llamar al 911. La policía vino enseguida”.

Intervino la Fiscalía Distrito Saavedra-Núñez, a cargo del doctor José María Campagnoli, quien dispuso recepcionar la declaración de las víctimas y realizar una comisión de cámaras de seguridad de la zona para poder ver el trayecto de la huída y así tratar de identificar a las motos.

