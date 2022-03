Cartografías de la memoria 2. «Del barrio a la ESMA» a 46 años del golpe cívico-militar

El domingo 20 de marzo de 2022 a las 16 horas se realizará un nuevo recorrido audioguiado por el entorno urbano del ex centro clandestino de detención, torturas y exterminio que funcionó en la Escuela de Mecánica de la Armada.

Es la segunda vez que ambas instituciones (Espacio Memoria ex ESMA y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti) proponen una caminata que atraviesa los límites del ex centro clandestino para interrogar sobre lo que sucedía en su entorno.



Cartografías I, el recorrido realizado en marzo 2021, incluyó algunos puntos del barrio que guardaban alguna vinculación histórica o sensible con el Espacio Memoria. Lugares cercanos al predio en donde se han realizado homenajes a detenidos desaparecidos, tales como las baldosas por la memoria ubicadas frente a las escuelas Raggio y frente a la CNEA o el mural y baldosa en homenaje a Marcos Zucker en el Club Defensores de Belgrano, y la estación Rivadavia del tren Mitre, bautizada Estación de la Memoria.

Cartografías de la Memoria 2 propone un relato histórico y literario que pone la lupa en pequeños detalles cotidianos, sonidos y texturas. ¿Cómo se vivía el día a día en el barrio de Núñez durante la última dictadura militar? ¿Qué se sabía? ¿Qué se veía? ¿Qué era posible ver y saber? ¿Qué señales dejó la represión en las calles que rodean el predio?

La actividad comenzará a las 16 horas en en el ingreso al Espacio Memoria ubicado en Av. Del Libertador 8151 (se ruega llegar con 15 minutos de anticipación y concurrir con ropa cómoda, agua y barbijo). Por tratarse de una audioguía, cada invitado deberá contar con un teléfono celular y auriculares. Se recomienda descargar e instalar previamente la aplicación de Izi.Travel desde la tienda del Smartphone.

La edición de Marzo del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, la podés leer en forma gratuita haciendo un clic aquí.