Visita guiada especial en el mes de la mujer

Este jueves 31 de marzo de 2022 finaliza la exposicion «Welcome to the shade” (“Bienvenidos a la sombra”) en el Museo Sarmiento (Juramento 2180) con una visita guiada especial a cargo de Georgina Gluzman y Gachi Rosati. La misma se realizará a las 18 horas con cupos limitados y no requiere una inscripción previa.

Las piezas que Gachi Rosati presenta parten de su indagación en archivos vinculados al sufragismo que nos traen a los debates de nuestro tiempo. La imaginería popular que la artista reproduce fue arma de una batalla visual desarrollada entre quienes apoyaban nuevos papeles para las mujeres y quienes querían mantener intactas estructuras tradicionales. ¿Qué agencias desplegaron las mujeres argentinas a fines del siglo XIX? ¿Existen nexos entre esas disputas y nuestra contemporaneidad? ¿Cuál es la naturaleza del archivo, que oculta y devela? La apropiación de estas imágenes, vueltas a trazar por Rosati sobre el dispositivo escolar de las hojas perforadas, desordena la linealidad historicista, instaura preguntas que perturban el pasado e interroga nuestro presente vibrante.