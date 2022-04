El jueves 03 de marzo de 2022 se llevó adelante una nueva reunión de “Comisarías Cercanas”. Durante el encuentro realizado a través de la plataforma virtual “Zoom”, algunos vecinos les plantearon sus inquietudes a las autoridades policiales y comunales.

“Vivo a una cuadra de Álvarez Thomas y Céspedes. Me robaron el celular esperando un colectivo. Colegiales era un barrio muy seguro pero dejó de serlo. Hay un delincuente en bicicleta que anda robando por la zona”.

“Hubo un robo en Vuelta de Obligado y Deheza, es una zona media candente llegando a la General Paz. Además, sucedió un episodio con una persona que tuvo un ataque de ira con un cuchillo en el barrio de Núñez, y a los dos días, este hombre estaba nuevamente caminando por las calles. Hay un señor en Cabildo y Crisólogo Larralde que agrede a la gente de la Iglesia. En el paso bajo nivel de Larralde cada vez que llueve nos quedamos sin luz y es muy peligroso, porque por allí pasan muchos jóvenes que suben al tren”.

“En el Barrio River no tenemos seguridad ni limpieza. Los vecinos tenemos que salir a barrer porque los barrenderos no pasan”.

“Por la zona de Elcano y Enrique Martínez falta presencia policial. Alejándose de la avenida, las calles se vuelven más peligrosas. Me robaron la batería de mi auto estacionado, abrieron el capot y se la llevaron. Ahora guardo el auto en una cochera pero me da miedo entrarlo cuando vuelvo tarde”.

“Vedia entre 11 de septiembre y Avenida del Libertador es un caos. Tenemos una garita y no sale el agente de ahí, no hacen controles a ningún auto. En la puerta de un super suele haber hombres tomando que le dicen de todo a las chicas que salen de la Escuela Raggio. Hubo varios robos de autos, en calles paralelas a la General Paz. Además, hay gente que se mete a dormir en la puerta de los edificios. Estamos desprotegidos”.

“Por Libertador y Juramento, los ciclistas cruzan con la luz roja. Los agentes de tránsito los ven pero ni siquiera les llaman la atención”.

“Victor Pissarro es una calle de dos cuadras que está entre Ruiz Huidobro y Ramallo. Hay gente en las vías, frente a las casas, y no van solo a dormir, de día también están. Suele haber hombres tirados en la vereda y las jóvenes no pasan por esa esquina por miedo. Un día creció mucho el fuego que prenden para cocinar, llamamos al 911 y tuvieron que apagarlo con nuestros baldes. Deberían realizar un trabajo en conjunto entre Trenes Argentinos, la Policía y la Comuna para resolver el asunto. Necesitamos más iluminación en la zona. Cuando realizan la poda, cortan dos o tres ramas y eso no es suficiente porque necesitamos que se despeje para tener mejor iluminación. De día vemos pasar patrulleros pero de noche no tanto”.