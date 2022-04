El sábado 26 de marzo de 2022, Horacio Rodríguez Larreta (jefe de Gobierno porteño), escuchó las inquietudes y propuestas de los vecinos de Colegiales en una reunión realizada en el Centro Montañés (Jorge Newbery 2818). En la puerta del lugar colgaron dos banderas con las siguientes inscripciones: “Más verde, menos cemento” y “Devuelvan el Playón”.

Adriana, una vecina que participa activamente en los reclamos por más espacios verdes, explicó:

En Colegiales perdimos la oportunidad de sumar casi 7 hectáreas de verde en el playón ferroviario. Dada la ley 5875 del 2017, se hizo un masterplan urbanístico que le permitió al Gobierno Nacional subastar 9 lotes en 2018. Se vendieron 5 y los 4 no vendidos hoy están en litigio. Necesitamos que sean anexados al parque que los vecinos ya estamos diseñando. En 2018 se perdió 1 hectárea, 1 manzana del Dorrego que podría ser 100% verde y no sólo el 65 como se votó por ley.



Desde el 2018, también nos adeudan casi 2500 m2 de espacio verde en C. Arenal y Martínez. Si bien es cierto que en ese mismo año se hizo la Plaza Clemente, el reclamo llevaba más de 10 años y había una ley del 2007 que así lo disponía, sin embargo el gobierno porteño quería hacer locales con techos verdes en ese predio. Si realmente quieren sumar hectáreas de verde, ¿por qué no convierten todas las ex playas ferroviarias ubicadas en CABA, en grandes parques de escala metropolitana? La pandemia y la crisis climática pusieron en evidencia esta necesidad. Es ahora, más verde y menos cemento.