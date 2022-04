El 21 de abril de 2003 cerca de las 7 de la tarde, Lucila Yaconis de tan solo 16 años, caminaba por la cuadra que la llevaba hasta el paso a nivel de Comodoro Rivadavia y Paroissien, el mismo que cruzaba todos los días para llegar a su casa, cuando fue abordada por un hombre que intentó violarla y, ante su resistencia, la golpeó y asfixió. La encontraron muerta sobre los pastos crecidos, a sólo 50 metros del cruce a nivel y a poco más de una cuadra de su casa. Nunca hubo un acusado en la causa, ni nunca se pudo saber quién la mató, tras cuatro años de investigación judicial, en el año 2007, el caso se quedó sin sospechosos. A 19 años charlamos con Isabel, la mamá de Lucila.

¿Hace cuánto vivís en Núñez? ¿Qué te gusta del barrio?

Vivo en Núñez desde que nací (hace 71 años). Me encantan sus espacios verdes y toda la variedad forestal de la zona, hay gran cantidad de especies (Lapachos, hermosos Jacarandas, Palos Borrachos). Mi lugar preferido es la Avenida Cabildo, siempre fue muy comercial, allí encontrás todo lo que buscás, a diferencia de la Av. Del Libertador.

¿Cómo vivís el mes de Abril?

Abril tiene mucho que ver con Lucila, el otoño siempre me trae nostalgias, aunque reconozco que es una estación muy bella. Las hojas secas y el crujir del viento cuando las amontona, me traen melodías. Escucho esos ruidos que me acompañaban en aquellas noches de tanto dolor, y los recuerdos me dicen “Presente”. Abril se la llevó, pasaron 19 años y Lucila sigue en mi mente y en mi corazón. Todos los padres que sufrimos pérdidas sentimos lo mismo en cada aniversario, y no es culpa del almanaque sino del maldito asesino.

¿Cambió algo en el barrio a partir de ese 21 de abril de 2003?

En los últimos años se ha trabajado bastante con respecto a la Seguridad, hay mucha más presencia policial y un constante circular de patrulleros, aunque siempre parezca poco. Me gusta estar siempre informada respecto al trabajo desde la Comuna y la Comisaría 13 B. Hemos tenido reuniones con el Ministro de Seguridad Marcelo D’ Allesandro. Afortunadamente no se han registrado hechos delictivos en las primeras horas del día, cuando los niños y adolescentes se dirigen a las escuelas.

¿Cómo ves en la actualidad al barrio de Núñez?

Se cuida mucho el tema de la limpieza, los empleados de las empresas comienzan muy temprano su trabajo, a las seis de la mañana. Se limpian con frecuencia las alcantarillas y se refuerza el barrido en proximidad de tormentas fuertes. Núñez no se inunda. Todavía hay bastantes veredas para reparar. La iluminación es excelente, pero está demorada un poco la poda de árboles.

En Comodoro Rivadavia y 3 de Febrero hay una plaza en memoria de Lucila. ¿Qué nos podés contar al respecto?

La propuesta de la Plaza de LUCILA YACONIS fue exclusivamente idea de los vecinos. En abril de 2004 se colocó la placa de bronce que ellos mismos financiaron y mandaron a grabar con la siguiente inscripción: “LUCILA NOS RECUERDA QUE NUESTROS JÓVENES DEBEN SER CUIDADOS Y PROTEGIDOS PARA VIVIR LIBRES, PARA VIVIR SEGUROS, PARA VIVIR”. Todavía el proyecto no había llegado a la Legislatura e inauguramos la Placa, estaba presente el periodista MARIO MASSACCESI y con unas breves palabras calificó el momento, dijo que contábamos con el Decreto del Corazón. En el año 2012 fue Ley, decretada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El 22 de enero de 2019, inauguramos la Plaza, ya con patio de juegos y mucha ornamentación, césped, salvia guaranitica, y sus colores violetas que atraen a los colibríes.

Núñez cumple 149 años, ¿Cuál es tu deseo para el barrio?

Mi deseo para su cumpleaños es que paren con la edificación de grandes torres, con el negocio inmobiliario que beneficia a pocos y perjudica a muchas personas.

¿Cuál es tu función en la Asociación Madres del Dolor?

Actualmente soy la PRESIDENTA de la ASOCIACIÓN CIVIL MADRES DEL DOLOR. La misma fue fundada el 10 de diciembre de 2004. En la actualidad estamos trabajando activamente en temas que preocupan respecto a la Seguridad Vial. En Proyectos de Alcohol Cero, educación y la participación en el MUNDO a través de las distintas Organizaciones.