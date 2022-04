Aniversario de Núñez, un barrio amado por sus vecinos

Este 27 de Abril de 2022, Núñez cumple 149 años.

Tres lectores de Mi Belgrano que viven en Núñez, expresaron sus sentimientos hacia el barrio:

María Zulema: “Hace más de 40 años que vivo en Núñez. Lo que más me gusta del barrio son sus casas bajas y la gran cantidad de verde que hay. La inseguridad está mejor que en otros lados, la Comisaría cuida bien la zona, veo seguido a los agentes haciendo sus rondas. La iluminación ha mejorado mucho. Las veredas es lo peor que tenemos, tendrían que trabajar en ese tema. Deseo que no construyan más edificios altos y que siga siendo un lugar de casas bajas donde se preserve el verde”.

Jorge: “Amo a Núñez y hace 28 años que vivo en el barrio. Me mudé aquí para vivir en un lugar más grande para poder criar mejor a mis hijos con más espacio. Además estaba cerca de la casa de mis suegros, a unas 10 cuadras, tenía una escuela cerca y vivía a un paso de la Avenida Cabildo. Después llegó el subte que me permitió viajar más rápido hasta el centro. Es un lindo barrio, tranquilo, era de casas bajas y ahora estamos entre torres, pero bueno, es el progreso. Lo que más me gusta es caminar por la avenida Cabildo, visitar los lugares donde me reunía y me sigo reuniendo con gente del tango. Núñez conserva todavía ese aspecto de pueblo. La limpieza deja bastante que desear y la iluminación está buena. No me gustan que circulen en bicicletas por la vereda, estoy en contra de los monopatines eléctricos y las motos son las dueñas de las veredas. Deseo que exista más respeto al peatón, a las personas mayores, volver a la década del 60 cuando solíamos sentarnos en la vereda a tomar mate mientras nuestros hijos jugaban (hoy la inseguridad lo impide)”.

Quique: “Vivo en Núñez hace más de 20 años. Lo elegí porque es muy lindo para vivir y la zona residencial se destaca por sus casas, sus calles, los árboles y todo el entorno. Disfruto de la plaza Félix Lima ubicada en la calle Ramallo y adyacencias. Veo, como en toda la ciudad, que los contenedores tienen más basura a su alrededor que adentro y además están muy deteriorados. Sin negar la evolución, el hecho de que se construyan edificios de una altura que no sea lógica, deteriora todo a su alrededor y le va quitando la esencia que lo caracteriza al barrio. Sobre la Av. Cabildo han construido 3 edificios sin cocheras, me parece un disparate”.

Consultamos sobre el barrio a los que integran el grupo de Facebook “Vecinos de Núñez” y respondieron lo siguiente:

“Lo que más me preocupa hoy en día en el barrio, es la inseguridad. Por las noches y madrugadas, debe haber más presencia policial en las calles. Algo que me molesta, son los ruidos molestos ocasionados por los bocinazos y por un camión con altavoz que pasa comprando cosas (vivo sobre Ciudad de la Paz al 3300)”.

“Elegí este barrio para vivir debido a su ubicación en relación con las actividades habituales de mi familia y además por las vías rápidas de salida. Me gusta la tranquilidad de Núñez. Mi lugar preferido es la zona de la plaza Félix Lima. Con respecto a la inseguridad, veo patrulleros circular permanentemente. La limpieza es aceptable, hay barrenderos que pasan seguido. La iluminación es floja, en primavera/verano, al hacerse frondoso el follaje de los árboles, las luminarias quedan por arriba o en el medio de las copas, quedando las calles muy oscuras. Debería resolverse el tema de los adoquinados rompeautos, eliminándolos. Hay muchas veredas rotas. Creo que la obra de Av. Del Libertador es nefasta, absurda y perjudicial para la mayoría”.

“Vivo en Núñez desde los 9 años, cuando jugaba en la vereda. Era un barrio bastante tranquilo y seguro, con hermosas casas bajas, veredas limpias y vecinos respetuosos. Hoy en día sigo amando mi barrio, pero lamentablemente se está convirtiendo en un monstruo de cemento, ya no quedan casi casas. Hay demasiados edificios, uno pegado al otro sin siquiera una mínima separación. Se escucha mucho ruido a toda hora y ya no se respeta el horario de descanso de nadie. Las veredas están llenas de caca de perro y hay muchísima inseguridad”.

“Es el mejor barrio en tema seguridad. Hay muchos espacios verdes, canchas de fútbol, estadios para eventos musicales, tenés de todo, la paz y la tranquilidad distanciadas por muy pocas cuadras. El lugar que más me gusta es el boulevard de la calle Comodoro Rivadavia. Me preocupa la poca gente que hay en la calle después de las 20 horas, los vecinos deberían salir a la puerta a tomar mate, nada es más seguro que gente en la puerta de su casa del lado afuera ganando a la calle”.

“Elegí a Núñez hace más de 40 años porque me gustó la zona de casas, el verde y la tranquilidad. Ahora cambió mucho, la gente es menos amigable. Habría que mejorar la seguridad y la limpieza”.

“Nací, me crié y vivo en Núñez. Lo que más me gusta es que debido a la cantidad de casas bajas aún mantiene cierta mística de barrio. Me encanta la accesibilidad, tenemos todos los medios de transporte en un solo barrio (tren, subte y varias líneas de colectivos). Me preocupa la urbanización desmedida y la construcción de torres cada vez más altas. Siento que es un barrio bastante seguro aunque en algún aspecto a veces desolado (sin gente en la calle)”.

“Me preocupa la inseguridad en los pasos bajo nivel”.

“A mí no me adoptó Núñez, mis padres por esa cosas de la vida, afortunadamente lo adoptaron, de esto ya pasaron 90 años”.

“Mis viejos eligieron Núñez porque el edificio era para empleados del correo central y ferroviarios. Ahora hay muchísimas torres, poca luz de noche ya que los árboles tapan la iluminación de las calles. No me gusta la obra de Av. Del Libertador, están sacando 2 carriles de cada lado donde el caudal de autos y transporte público es intenso. Con esta genialidad van a provocar más demoras en el tránsito”.

“El bajo Núñez que yo viví, tenía calles de tierra, las últimas fueron asfaltadas en 1950. Pero antes ya había cloacas, agua corriente y pluviales. Blandengues, (hoy Libertador) nos separaba de los pajonales de río, cuando ni el Tiro Federal, ni River existían”.

“Vivo desde hace tres años en Núñez y no lo cambio por nada. Si bien hay inseguridad, igual que todos lados, este barrio tiene casas bajas, linda vegetación, buenos accesos, diversos medios de transporte, nuevos polos gastronómicos, espacios deportivos, en fin, Núñez me enamora”.

“Elegí a Núñez en el año 1987 por su tranquilidad y el poco tránsito en sus calles. Lo que más me gusta es su gente, su arquitectura y el amor y respeto que hay por los niños, los animales y la naturaleza. Cada día se ilumina más y se cambiaron varias veredas. Hay un buen control policial por donde vivo (Arcos y Guayra)”.

“Yo no elegí Núñez, lo hicieron mis viejos en 1978, pero lo elegiría una y mil veces. Lo que más me gusta es el club Defensores, la calle Manuela Pedraza y las plazas del barrio. La inseguridad se puede mejorar pero en líneas generales es aceptable. La iluminación es paupérrima”.

“Llegué al lugar en el año 1994 por mi trabajo y aún sigo feliz en el barrio. Mis hijas han crecido jugando en la plaza Félix Lima e iban solas a la escuela. Hoy ya no hay seguridad como antes si bien pasan los patrulleros después de las 20 horas, la gente no sale por la noche, solo aquellos que pasean a sus mascotas”.

“Núñez es mi barrio, donde nací y me crié. Todos mis recuerdos son adentro del barrio, es más no tengo pasaporte para cruzar Congreso. En verano cerca de las 19 horas nos íbamos a ver las golondrinas entrar en los árboles de Manzanares entre 11 de Septiembre y Av. Del Libertador. También me acuerdo de los carnavales con los chicos de la cuadra”.

“Nací en Belgrano pero a los 19 años mis padres compraron una casa a dos cuadras de la estación de Núñez y ahí conocí a mi marido que tenía un departamento en Palermo. Antes de cumplir el año de casados vendimos y nos vinimos a Núñez. Amo este barrio. Estoy cerca de todo, a tres cuadras de Cabildo, a dos de Crámer, a seis de Congreso. Lástima que ya desde mi balcón no veo el río y el Monumental ya que demolieron casas divinas y construyeron edificios. Falta limpieza y seguridad pero de todos modos lo sigo amando”.