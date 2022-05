El poli de Manuela Pedraza y Crámer

Durante varias jornadas se realizó una Audiencia Pública referida a la concesión de uso al Club Atlético Platense del predio correspondiente al polideportivo ubicado en la intersección de las calles Manuela Pedraza y Crámer.

Reproducimos a continuación algunas exposiciones:

Elsa Bulman: Rechazo este anteproyecto y solicito su archivo pues es sumamente ambiguo. Queda librado a una interpretación personal. Solo hay derechos y ninguna obligación. Tampoco queda claro si es que Platense pagará algún canon a la Ciudad para tener un beneficio de un espacio que es público y que debe volver a la Comunidad. Además, el artículo primero deja muchos interrogantes sin respuesta. En este anteproyecto, de aprobarse, no se sabe cuándo empezarán a hacerse cargo del poli. Esto viene a colación, ya que el Gobierno de la Ciudad lo concesionó a Mundo Deporte en 2019, por un término de 5 años. O sea, terminaría en 2024. De hacerse cargo en forma inmediata, los dos años que faltan, de existir un lucro cesante, Platense, ¿se hará cargo? ¿O lo hará el Gobierno de la Ciudad cargándoselo a sus ciudadanos con los impuestos que pagamos? En su artículo cuarto, ¿qué sucedería si la comisión directiva, transcurridos unos años, decidiera sacar las canchas de fútbol para construir un miniestadio para eventos culturales o, en la misma forma, sacar el natatorio? ¿Dónde irían los alumnos de las escuelas públicas a realizar sus actividades deportivas y de natación? El presidente del club dijo en esta Audiencia que prestará las instalaciones a los alumnos de las escuelas públicas de la zona para que realicen actividad física. De ser así, ¿por qué no lo puso como un artículo, diciendo que como contraprestación, los alumnos que porten una credencial de las escuelas públicas de la zona podrán acceder a las instalaciones? En este anteproyecto no existe ningún artículo sobre qué sucederá ante el incumplimiento por parte del club Platense. En un contrato de partes siempre hay derechos y obligaciones. Es sabido que este año hay elecciones. La nueva comisión directiva, ¿estará de acuerdo con lo pactado por la anterior? ¿O dirá que esto fue de la comisión directiva anterior? ¿Por qué no se hicieron reuniones con los vecinos para escucharlos y darse a conocer en el barrio? Todo fue secreto. Si uno quiere alquilar un inmueble se le solicitan más requisitos y es por 3 años. Esto es por 10 años. ¿No les llama la atención? Por todo lo expuesto, solicito a los legisladores que tengan sensatez y que no aprueben esta licitación.

Viviana Chambeaud Helguera: Estoy para defender mi lugar, no solo como usuaria, sino también como empleada. Y para que todos conozcan un poco más lo que es el Poli. Acá viene gente de toda la comunidad; desde chicos chiquitos hasta adultos mayores. Hay un montón de actividades: fútbol, patín, básquet, natación. Es un lugar de encuentro, de aprendizaje. Viene gente a hacer natación terapéutica, para poder recuperarse de lesiones. Vienen niños, madres, chicas que están a punto de ser mamás. Hay natación preparto, postparto y temprana. Es un lugar que está abierto a la comunidad. Entonces, me hace un poco de ruido estar hablando de concederle el espacio a un equipo. Yo entiendo el sentido de pertenencia, pero me parece que desde la legislación se debería apuntar a la comunidad en su totalidad; no solo a una facción. El poli en este momento apunta a la comunidad en su totalidad. Acá viene gente con cualquier camiseta. Es abierto a todos. Cualquiera puede venir. También vienen todas las escuelas del distrito a hacer sus actividades. Por todo esto, no veo por qué se cerraría esto que es abierto a toda la comunidad. El poli funciona fantástico. Es hermoso.

Hernán Matías Ramos: Hace más de 50 años Platense perdió su lugar en Manuela Pedraza y Crámer. Queremos potenciar el polideportivo. Hacer algo social y cultural para que los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires puedan compartir el club con nosotros. ¿A qué me refiero con esto? A que los jubilados puedan tener su pileta, a que los vecinos puedan llevar a sus hijos al polideportivo. Y que, de este modo, se recupere un patrimonio del club. ¿A quién le gusta que lo echen de la casa? Tengo una hija de dos meses y me gustaría que el día de mañana pueda vivir lo que yo no pude, pero que sí vivió mi abuelo en el predio de Manuela Pedraza y Crámer.

Lucas Pomar: ¿Cuál es la función que cumple El Poli? ¿Es una función social? Porque, al fin y al cabo, cobra un arancel elevado para ingresar. ¿Y cuál es la función social? ¿Entrar al predio con remeras de diferentes equipos? ¿Esas son las puertas abiertas que tiene la institución? Platense es un club con fútbol pero es mucho más que eso. Es una institución que tiene muchas otras actividades y disciplinas.

Miguel Ángel Honorato: En estos últimos veinte años he visto transformar un predio, que prácticamente no tenía instalaciones, en un hermoso complejo deportivo que, si bien es arancelado, está abierto a toda la comunidad. Es un lugar seguro y tranquilo. Es el resultado de un Estado que lo ha tutelado y de distintas empresas que han invertido. Es una realidad que hoy los ciudadanos pueden disfrutar y usar. También pueden utilizarlo las escuelas. Y se podrá mejorar, porque todo es perfectible. Pero no creo que tenga sentido destruir toda esa realidad, todo eso que hoy es un beneficio para los chicos, las escuelas de la zona y los usuarios de la ciudad de Buenos Aires. En el fondo, si pensamos solamente en el sentimentalismo, ¿tiene sentido que Platense recupere un pedacito de eso? ¿O para volver a ser Platense debería volver a tener nuevamente la cancha y la sede social? Entonces, es una utopía. Hoy Platense puede ser eso y mucho más en el lugar donde está, y puede seguir creciendo sin necesidad de destruir un logro que, realmente, es extraordinario.

Patricio Grinberg: Es importante destacar que con las condiciones actuales, los chicos no tienen acceso al predio, ya que este, básicamente, está concesionado a título gratuito a gente que lo usa sin ventaja alguna para la comunidad, más allá del que lo pueda pagar. En ese contexto, me parece que una concesión a un club social y deportivo podría ser beneficiosa en la situación actual, siempre y cuando se garantizara y se cumpliera con ciertas cuestiones básicas, como que ese predio, justamente, se pueda aprovechar para el uso de los chicos. De todas formas, ya de por sí sería un beneficio que sea un club y no alguien que usa un terreno público para beneficio propio. Por ello es que tuvimos una reunión con los directivos del club Platense y ellos acordaron permitir el uso del predio los días de semana durante la jornada escolar y otorgar becas para que los chicos puedan ir fuera del horario escolar a las actividades que allí se propongan.

Rubén Oscar Méndez: Este proyecto es una reparación histórica porque tiene que ver con un despojo que se produjo en una dictadura. Tiene que ver con volver al barrio del que nunca nos fuimos. En realidad, siempre estuvimos presentes en Manuela Pedraza y Crámer y siempre lo vamos a estar, por más que este proyecto no se apruebe. Acá hay una contraposición entre un proyecto privado con fines de lucro y otro de un club sin fines de lucro que tiene distintas actividades que practican miles de chicos. Me parece que este proyecto tiende a favorecer un nuevo espacio para que los niños de las escuelas, puedan seguir practicando deporte fuera del horario escolar.