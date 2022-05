¿Cuáles son los juegos de casino más populares?

Desde que se popularizaron los juegos de casino online, la industria de los casinos está floreciendo. Hay montones de nuevos operadores y la base de clientes crece minuto a minuto. Como resultado, cada vez hay más juegos de casino online disponibles que incluso pueden competir con los mejores videojuegos en la actualidad.

En este artículo, echaremos un vistazo a los juegos de casino más populares de los mejores casinos online en Argentina:

1. Blackjack

El blackjack es uno de los juegos de casino más icónicos y populares gracias a su sencillez y a lo fácil que es de jugar. Es una gran opción para los principiantes porque no requiere muchos conocimientos matemáticos y solo tiene una regla especial (que es que el crupier debe pedir carta en el 16 y plantarse en el 17). El objetivo del jugador es acercarse a 21 sin pasarse, mientras que el crupier intenta acercarse a 21, pero quedando siempre por debajo.

2. Tragamonedas

Al abrir un casino online cualquiera, no tardaremos en ver que la sección de tragamonedas es la más extensa del sitio, y esto es gracias a su popularidad. Las tragamonedas son una opción fácil para cualquiera que quiera jugar a un juego en el que lo único que hay que hacer es apostar y tirar de una palanca o pulsar un botón.

3. Baccarat

Si se pregunta cuál es el juego de casino que más atrae a los grandes apostadores, no hay duda de que una de las respuestas más comunes será el baccarat. Este clásico originado en Francia es un juego de cartas tradicional en el que hay una mano del jugador y otra de la banca.

Ambas tienen una puntuación determinada en función de las cartas y al final gana la más alta. Puedes apostar tanto por el jugador como por la banca.

4. La ruleta

La ruleta es muy popular entre los jugadores que quieren jugar a los juegos de casino en línea. La ruleta es un juego de suerte e ingenio, pero también puede ser una excelente fuente de entretenimiento para los jugadores si no se toman demasiado en serio lo de ganar. La rueda de la ruleta tiene 37 números en total, incluidos el 0 y el 00. Los jugadores deben colocar sus apuestas en la mesa antes de que el crupier haga girar la bola en la rueda, y después los jugadores tendrán que esperar hasta que ganen o pierdan en función de si su número fue elegido o no, o si hubo algún doble, triple, cuádruple, etc.

5. Póquer

El póquer es uno de los juegos de casino más extendidos en el mundo. Se trata de un juego en el que los jugadores deben utilizar su propia baraja y vencer a los otros jugadores con mejores manos que las suyas, o ir de farol para que pierdan y el jugador no tenga que mostrar su mano. El póquer se puede jugar de muchas maneras diferentes, pero el póquer Texas Hold’em es, con mucho, la forma de póquer más popular entre los jugadores de casino online.

Gracias al reciente auge de los casinos en línea, estos se han convertido en una de las industrias con mayor crecimiento en la economía global, por lo que de seguro veremos como cada día más y más usuarios se animen a probar su suerte con juegos de casino en línea que se mantienen en evolución constante para incorporar nuevos gráficos, funciones y temas que mejoren aún más su experiencia de juego.