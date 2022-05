El Gomero de las Barrancas de Belgrano florece en invierno (…historia de una locura explicable)

En los ´70, el Bajo Belgrano, receptor de aguas de lluvia y cuanta cosa bajaba por la pendiente, también sufrió los rigores del Mundial 78, la Villa que allí habitaba, mejor dicho, sus almas, fueron expulsadas para darle “buena imagen” a los aficionados internacionales de aquel mundial inolvidable. Luego en el 2002 llegó el 1 de julio y un grupo de Vecinos del Bajo Belgrano y sus alrededores, que ya venían cocinando la idea, comenzaron a servir un plato de comida a cartoneros y personas en situación de calle, bajo el Gomero de las Barrancas de Belgrano. Nadie duda que la crisis que hizo mella en la vida de las y los argentinos, pero en los más necesitados fue humillante y no fue todo, porque en el 2007 el Gobierno de turno decidió clausurar el “tren Blanco” en el cual los cartoneros transportaban sus cargas y sus humanidades y para febrero del 2008 fueron expulsados inmisericordemente.

Entre ese grupo de vecinos fundadores está quien en el tiempo fue el único que perduró con el fuego de su cocina encendida, él es Carlos Durañona, quien será homenajeado como Personalidad Destacada en el Salón Montevideo de la Legislatura a las 18 horas del próximo lunes 23 de mayo y como anfitrionas estarán las Legisladoras Laura Velasco y María Bielli.

Se escribe y se dice fácil, pero amigo lector, le hablamos de que este “loco lindo”, (o esta “locura explicable”) tiene la bicoca de 20 años ininterrumpidos dando algo más que un plato de comida a quienes concurren los 7 días de la semana cada noche a las 20 horas. Junto a él, cercano a una centena de personas, cocinan, atienden a sus comensales, les dan ropa, implementos de aseo, útiles escolares, organizan jornadas de vacunación, les entregan frazadas (campaña de donación en curso), los acompañan en la salida de las adicciones e intentan su inserción laboral. Además realizan festivales y hasta funciones de cine y mucho más hacen para las personas más invisibilizadas de nuestra ciudad. Junto a ese grupo apolítico y no religioso, participan de modo activo: la Cruz Roja, Incluir, Caritas Diocesana, la Parroquia San Martín de Porres, el Templo Nci Emanu-El, Redescubrirnos, la Comuna 13 y su Concejo Consultivo y la Junta Comunal, y diversas Instituciones barriales y fundamentalmente un manojo de comercios que apoyan solidariamente. Todo sin pedir dinero al Estado local o nacional, ¡A puro pulmón! Esto ocurre bajo los brazos amorosos del Gomero de las Barrancas, allí no hay llave, es un Comedor “a cielo abierto” y como Carlos dice, allí las reglas las ponen entre todos, las asambleas nocturnas son el eco de lo que comensales y voluntarios deciden. Allí en ese lugar con tanta humanidad y calidez, tu mano también es bienvenida. Cada quien da lo que puede, un rato de tu tiempo es lo más preciado, ir a escuchar a los no escuchados, ir a servir a la famosa mesa 4 que existe solo en la mente de quien quiera, la ecuación es así: es ir a dar y recibir el amor de personas maravillosas y allí, al frente de esta “locura, como él la llama” está Carlos Durañona esperándote, y sí, ¡entregando algo más que un plato de comida!

Este lunes 23, a las 20 horas te esperamos en el Comedor de Barrancas “El Gomero” para compartir y celebrar la fiesta en honor del querido “loco Carlos”.

Ignacio “Iñaki” Eggers. B.

La última edición del diario Mi Belgrano con información de los barrios de Belgrano, Colegiales y Núñez, la podés leer en forma gratuita haciendo un clic aquí.